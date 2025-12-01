Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ

Συγκέντρωση την Τετάρτη στις 18:00 στην πλατεία Γεωργίου – Στο επίκεντρο η Υγεία, η Πρόνοια, η ακρίβεια και οι περικοπές

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
01 Δεκ. 2025 15:24
Pelop News

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) Αχαΐας διοργανώνει κινητοποίηση στην Πάτρα, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην πλατεία Γεωργίου, με τη στήριξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και των ταξικών συνδικάτων της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή τους, οι φορείς τονίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες, καθώς και οι γονείς και οι κηδεμόνες τους βιώνουν τις συνέπειες ενός, όπως το χαρακτηρίζουν, «αντιλαϊκού και εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας». Όπως επισημαίνουν, η επιβολή συμμετοχής στα φάρμακα, στις εξετάσεις και στα νοσήλια, σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το κλείσιμο τμημάτων νοσοκομείων και δομών αποκατάστασης, αλλά και η περαιτέρω εμπορευματοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών, έχουν οδηγήσει πολλές οικογένειες σε απόγνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρκετοί πολίτες αδυνατούν να προμηθευτούν ακόμη και τα απαραίτητα φάρμακά τους ή να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες θεραπείες τους, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Οι μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την Υγεία και την Πρόνοια χαρακτηρίζονται «διαχρονικό έγκλημα» σε βάρος των βαριά κινητικά ανάπηρων, των παραπληγικών, των τετραπληγικών, των ακρωτηριασμένων και των χρονίως πασχόντων.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι το κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά, η αύξηση στο κόστος της ενέργειας, των ενοικίων και των καυσίμων, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, καθιστώντας –όπως αναφέρεται– αδύνατη ακόμα και την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται ανεπαρκή και «κοροϊδία», καθώς δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πολιτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αιχμή τη μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική, κάτι που –όπως υποστηρίζουν– οδηγεί σε νέες περικοπές σε τομείς όπως η Υγεία, η Πρόνοια, η Ειδική Αγωγή και η Αποκατάσταση.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης καλούν εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και φοιτητές να πάρουν θέση και να στηρίξουν την προσπάθεια για μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, τη φτώχεια, τη νέα οικονομική κρίση και τις συνέπειες του πολέμου. Διεκδικούν πολιτικές πρόληψης της αναπηρίας και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο «νέο ΕΣΥ» και στο Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, όπως αυτό εφαρμόζεται.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:
«Χτίζουμε το δικό μας μέτωπο, τη δική μας συμμαχία. Όλοι και όλες στη συγκέντρωση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην πλατεία Γεωργίου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 Η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Περιφέρειες το 2026
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ