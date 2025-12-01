Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) Αχαΐας διοργανώνει κινητοποίηση στην Πάτρα, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην πλατεία Γεωργίου, με τη στήριξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και των ταξικών συνδικάτων της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή τους, οι φορείς τονίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες, καθώς και οι γονείς και οι κηδεμόνες τους βιώνουν τις συνέπειες ενός, όπως το χαρακτηρίζουν, «αντιλαϊκού και εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας». Όπως επισημαίνουν, η επιβολή συμμετοχής στα φάρμακα, στις εξετάσεις και στα νοσήλια, σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το κλείσιμο τμημάτων νοσοκομείων και δομών αποκατάστασης, αλλά και η περαιτέρω εμπορευματοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών, έχουν οδηγήσει πολλές οικογένειες σε απόγνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρκετοί πολίτες αδυνατούν να προμηθευτούν ακόμη και τα απαραίτητα φάρμακά τους ή να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες θεραπείες τους, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Οι μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την Υγεία και την Πρόνοια χαρακτηρίζονται «διαχρονικό έγκλημα» σε βάρος των βαριά κινητικά ανάπηρων, των παραπληγικών, των τετραπληγικών, των ακρωτηριασμένων και των χρονίως πασχόντων.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι το κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά, η αύξηση στο κόστος της ενέργειας, των ενοικίων και των καυσίμων, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, καθιστώντας –όπως αναφέρεται– αδύνατη ακόμα και την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται ανεπαρκή και «κοροϊδία», καθώς δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πολιτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αιχμή τη μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική, κάτι που –όπως υποστηρίζουν– οδηγεί σε νέες περικοπές σε τομείς όπως η Υγεία, η Πρόνοια, η Ειδική Αγωγή και η Αποκατάσταση.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης καλούν εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και φοιτητές να πάρουν θέση και να στηρίξουν την προσπάθεια για μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, τη φτώχεια, τη νέα οικονομική κρίση και τις συνέπειες του πολέμου. Διεκδικούν πολιτικές πρόληψης της αναπηρίας και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο «νέο ΕΣΥ» και στο Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, όπως αυτό εφαρμόζεται.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

«Χτίζουμε το δικό μας μέτωπο, τη δική μας συμμαχία. Όλοι και όλες στη συγκέντρωση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην πλατεία Γεωργίου».

