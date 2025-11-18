Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς δείχνει μια μητέρα να κρατά στην αγκαλιά της το ανήλικο παιδί της, ενώ εκείνο καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό «Μοναστηράκι», με το παιδί —ηλικίας περίπου 5 ετών— να φαίνεται καθαρά να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπροστά στη μητέρα του, η οποία παραμένει απαθής.

Η εικόνα καταγράφηκε από περαστικό, που παρακολουθούσε σοκαρισμένος τη σκηνή. Το βίντεο δείχνει τη μητέρα να περπατά ατάραχη, χωρίς να επιχειρεί να αποτρέψει το παιδί, σαν να πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και κινητοποίηση των αρχών, καθώς τίθενται σοβαρά ζητήματα αμέλειας και παιδικής προστασίας. Οι υπηρεσίες ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να εξετάσουν το υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα της μητέρας και να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



