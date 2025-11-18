Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή

Το βίντεο που καταγράφηκε από πολίτη προκαλεί οργή και ερωτήματα για την αδιαφορία της μητέρας – εξετάζεται παρέμβαση των αρχών.

Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή
18 Νοέ. 2025 13:42
Pelop News

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς δείχνει μια μητέρα να κρατά στην αγκαλιά της το ανήλικο παιδί της, ενώ εκείνο καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό «Μοναστηράκι», με το παιδί —ηλικίας περίπου 5 ετών— να φαίνεται καθαρά να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπροστά στη μητέρα του, η οποία παραμένει απαθής.

Η εικόνα καταγράφηκε από περαστικό, που παρακολουθούσε σοκαρισμένος τη σκηνή. Το βίντεο δείχνει τη μητέρα να περπατά ατάραχη, χωρίς να επιχειρεί να αποτρέψει το παιδί, σαν να πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και κινητοποίηση των αρχών, καθώς τίθενται σοβαρά ζητήματα αμέλειας και παιδικής προστασίας. Οι υπηρεσίες ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να εξετάσουν το υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα της μητέρας και να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.


