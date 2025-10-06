Παιδιά και διατροφή: Πώς τα συναισθήματα καθορίζουν το πιάτο τους

Οι διατροφικές προτιμήσεις και επιλογές του παιδιού είναι αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης διαφόρων βιολογικών , ψυχολογικών , πολιτισμικών , οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.

Η γνώση της ύπαρξης αυτών των παραγόντων, συμβάλλει στην αλλαγή διαιτητικών συμπεριφορών και τη δημιουργία προτύπων σωστής υγιεινής διατροφής .

Ως επί το πλείστων τη διατροφική συμπεριφορά επηρεάζουν τα συναισθήματα και η διάθεση του παιδιού.

Έτσι συναισθήματα ανασφάλειας , φόβου , χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης μπορεί να κάνουν το παΐδι αρνητικό στην πρόσληψη τροφής η υπερβολικά βουλιμικο η λαίμαργο δίνοντας μικρότερη σημασία στα εσωτερικά βιολογικά μηνύματα του οργανισμού του.

Το παιδί χρησιμοποιεί το φαγητό του ως μέσο ένδειξης της ανεξαρτησίας του η για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των γονιών του.

Η εξοικείωση του παιδιού με ορισμένα τρόφιμα και φαγητά είναι ο σημαντικός παράγοντας αποδοχής και κατανάλωσης τους .

Τα παιδιά πολλές φορές αρνούνται να δοκιμάσουν ένα νέο τρόφιμο.

Το φαινόμενο αυτό που καλείται νεοφοβία , εκδηλώνεται ελάχιστα κατά την βρεφική ηλικία και μειώνεται κατά την ενηλικίωση.

Φαγητά χαμηλής θρεπτικής αξίας που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία και καταναλώνονται συχνά από συνομήλικους είναι πολύ πιθανόν να καταναλωθούν και από άλλα παιδιά ώστε να νοιώθουν και αυτά αποδεκτά και επιθυμητά.

Η διαθεσιμότητα δε ορισμένων τροφίμων στα σχολικά κυλικεία , μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις διατροφικές προτιμήσεις των παιδιών, μια και «εξαναγκάζονται» να τα αποδεχτούν καταναλώνοντας τα όταν πεινάσουν.

Υγιεινό κολατσιό είναι αυτό που παρέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας όπως υδατάνθρακες , βιταμίνες και μέταλλα .

Η κατανάλωση κολατσιού μπορεί να είναι μια πολύ υγιείς και ισορροπημένη διατροφική συνήθεια , για παράδειγμα πριν η μετά την άσκηση η αν τα κύρια γεύματα απέχουν χρονικά μεταξύ τους.

Τα οφέλη του κολατσιού

Καλύτερη συγκέντρωση:

Βελτιωμένη διάθεση

Περισσότερη ενέργεια

Μεγαλύτερη απόδοση στις δραστηριότητες (π.χ. μελέτη, αθλητισμός κτλ)

Προτάσεις για ένα υγιεινό κολατσιό:

Κουλούρι σουσαμένιο η με σταφίδες

Σταφιδόψωμο

Ρυζογκοφρετες ,κράκερ και κριτσινια

Μπάρες δημητριακών

Σπιτική τυρόπιττα η χορτόπιτα

Σπιτικό κέικ

Φρούτα φρέσκα αποξηραμένα

Φυσικός χυμός εμπλουτισμένος με σίδηρο η και ασβέστιο

Γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς η φρούτα

Ξηροί καρποί

Λαχανικά (καρότο, αγγουράκι) σε λωρίδες με ντιπ γιαουρτιού

Ζελέ με φρέσκα φρούτα

Μικρό σάντουιτς με τυρί η κοτόπουλο η άπαχο ζαμπόν η μαρμελάδα κτλ.

Ψωμί με ταχίνι και μέλι

Λανθασμένες επιλογές κολατσιού είναι τα παρακάτω , τα οποία καλό θα ήταν να μην καταναλώνονται συχνά , αλλά να είναι η εξαίρεση στον κανόνα:

Έτοιμες τυρόπιττες ,λουκανικοπιτες κτλ.

Σοκολατένια σνακ

Κρουασάν βουτύρου και σοκολάτας

Γαριδάκια

Πατατάκια

Σάντουιτς με παχεια αλλαντικά (σαλάμι αερος ,μορταδέλα ,μπέικον)

Μπισκότα γεμιστά

Αναψυκτικά

Ντόνατς

Λουκουμάδες

Γκοφρέτες

Παγωτό

Ο ρυθμός της ζωής που ακολουθούν τα παιδιά, έχει ως αποτέλεσμα να περνούν αρκετές ώρες μακριά από το σπίτι τους (σχολείο, φροντιστήριο ξένων γλωσσών, αθλητικές δραστηριότητες) , έτσι ώστε να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με τακτικά και θρεπτικά γεύματα, σε σταθερές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας .

Επιπλέον ,τα παιδιά σε αυτή την ηλικία χαρακτηρίζονται από την έντονη ενεργητικότητα και επιδιώκουν να συμμετέχουν σε παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες .

Αυτή η έντονη σωματική δραστηριότητα , δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

Βέβαια δεν πρέπει να λησμονούνται και τα παιδιά που περνούν αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι , ακλουθώντας καθιστικό τρόπο ζωής , όπως βλέποντας τηλεόραση η ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Στην περίπτωση αυτή η θερμιδική πρόσληψη μπορεί να οδηγήσει σε θετικό ισοζύγιο ενέργειας και στην αύξηση του σωματικού βάρους.

Για τους λόγους αυτούς , συνίσταται το παιδί να καταναλώνει τακτικά γεύματα σε σταθερές ώρες της ημέρας πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και χαμηλά σε λιπαρά.

Η ισορροπημένη διατροφή , που περιλαμβάνει ποικιλία τροφίμων από όλες τις κατηγορίες , μπορεί να προσφέρει στο παιδί τα θρεπτικά συστατικά και την ενέργεια που είναι απαραίτητα για την ομαλή ανάπτυξη και διατήρηση της υγείας του .

Η ανάγκη για ποικιλία τροφίμων , περιορισμό των κορεσμένων λιπών , λογική χρήση του αλατιού και μείωση της κατανάλωσης γλυκισμάτων είναι εξίσου σημαντική με την προτροπή για έντονη φυσική δραστηριότητα και αυξημένη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών .

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κάποιες ομάδες τροφίμων οι οποίες συνίσταται να περιλαμβάνονται στην καθημερινή διατροφή του παιδιού και είναι οι εξής :

Ομάδα γάλακτος (γάλα ,γιαούρτι)

Ομάδα κρέατος (κρέας , ψάρι , πουλερικά , αυγά ,τυριά κ.α.)

Ομάδα ψωμιού (ψωμί , δημητριακά , ζυμαρικά κ.α.)

Ομάδα λαχανικών και φρούτων

Ομάδα λιπών και ελαίων (λάδι , βούτυρο , μαργαρίνη κ.α.)

Το παιδί χρειάζεται ενέργεια και θρεπτικά συστατικά προκειμένου να :

Διατηρήσει τις φυσιολογικές λειτουργιές του οργανισμού

Αναπληρώσει τις καθημερινές φθορές με παραγωγή νέων κυττάρων

Ανταπεξέλθει στις καθημερινές σωματικές δραστηριότητες

Αναπτυχτεί

Δημιουργήσει αποθέματα στον οργανισμό για διάφορα θρεπτικά συστατικά.

Τα παιδιά έχουν την τάση να επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν και ακούν.

Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύονται σε μεγάλο βαθμό οι διάφορες διαφημιστικές εταιρείες όπου είτε μέσω της τηλεόρασης είτε άλλων φορέων , στοχεύουν να χειραγωγήσουν στο έπακρο την αθωότητα , ευπιστία και αφέλεια ορισμένων παιδιών.

Ο ρόλος των γονέων και των δασκάλων είναι σημαντικότατος στη σωστή διατροφή και ανάπτυξη των παιδιών , γι΄ αυτό χρειάζεται από αυτούς ιδιαίτερη προσοχή.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ

Ειδικός Παθολόγος – Λιπιδιολογος – Διατροφολόγος

Κορίνθου 293 Πάτρα 3ος Όροφος

2610 224858

