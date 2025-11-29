Επεισόδιο ανάμεσα σε δυο πολίστες στο “Πεπανός”-Στο νοσοκομείο παίκτης του ΟΠΑΘΑ!

«Τρίτο ημίχρονο» και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο είχαμε σήμερα προς το τέλος του αγώνα πόλο ανάμεσα στην Νίκη Βόλου με τον ΟΠΑΘΑ, για την 3η αγωνιστική της Α2 Εθνικής Ανδρων, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός».

Οι διαιτητές Μπιράκης-Κουρτίδης στο τρίτο 8λεπτο απέβαλαν χωρίς αντικατάσταση τους Δ. Γλούμη (ΟΥΚ Βόλου)-Αλ. Καλαμά (ΟΠΑΘΑ) και οι δύο παίκτες αποχωρήσαν από την πισίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παίκτης του ΟΥΚ Βόλου γρονθοκόπησε -άγνωστο για ποιο λόγο-τον πατρινό πολίστα με αποτέλεσμα να του ανοίξει τη μύτη.

Το σκηνικό έγινε στα σκαλιά που οδηγούν στα αποδυτήρια με αποτέλεσμα να το πάρουν «μυρωδιά” λίγοι οι οποίοι ενημέρωσαν αστυνομικούς που μπήκαν εκείνη τη στιγμή στο «Πεπανός» για τον αγώνα που ακολουθούσε ανάμεσα στον ΝΟΠ και τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της Α1 Εθνικής Ανδρών.

Οι αστυνομικοί μετά από καταγγελία του παίκτη του ΟΠΑΘΑ περάσαν χειροπέδες στον πολίστα του ΟΥΚ Βόλου ο οποίος θα περάσει το βράδυ στο τμήμα, καθώς αναμένεται να υπάρξει δικαστική συνέχεια από τον Καλαμά.

Πάντως, προς το παρόν ο Αλέξανδρος Καλαμάς βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου με σπασμένη μύτη και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις για να φανεί αν υπάρχει άλλη ζημιά.

Σε λίγή ώρα αναμένεται και ανακοίνωση από τη πλευρά του ΟΠΑΘΑ για το περιστατικό, ενώ το επεισόδιο έχει καταγραφεί από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα.

