Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός της χώρας ζητά από τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για το Ιράν κατά δύο εβδομάδες

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για τη συμφωνία με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες και να ζητήσει από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Τζέι Ντι Βανς: Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν, διαβουλεύσεις στο κόκκινο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ

Αναφέρει ακόμη ότι διπλωματικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη είναι ελπιδοφόρες και πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Οι προσπάθειες «έχουν πιθανότητες να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

«Αν ο Τραμπ θέλει να πέφτει από τη μία τρύπα στην άλλη με την τρέλα του, του έχουμε ετοιμάσει μια μαύρη τρύπα από την οποία θα είναι αδύνατο να βγει», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο στρατιωτική πηγή

Σε ανάρτηση στο Telegram επισημαίνει ότι «οι απειλές του Τραμπ οφείλονται περισσότερο στην απελπισία και την αδυναμία του και στην εξουσία του Ιράν στην περιοχή παρά στην πρωτοβουλία και τη δύναμή του».

Προσθέτει ότι «έχουμε ετοιμάσει καλές εκπλήξεις για την πιθανή τρέλα του Τραμπ· μία από αυτές είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Yanbu και του αγωγού της Fujairah στους στόχους του Ιράν, και σε περίπτωση εγκλήματος του Τραμπ, το Ιράν δεν θα διστάσει να επιβάλει βαρύ κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους.»

«Ο Τραμπ πιστεύει ότι με αυτές τις απειλές, το στενό θα ανοίξει και η τιμή του πετρελαίου θα πέσει! Δεν γνωρίζει ότι αν υλοποιήσει την απειλή του, θα πρέπει να περιμένει να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου τα 200 δολάρια τις επόμενες ημέρες».

