Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός της χώρας ζητά από τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για το Ιράν κατά δύο εβδομάδες
07 Απρ. 2026 22:50
Pelop News

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για τη συμφωνία με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες και να ζητήσει από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Αναφέρει ακόμη ότι διπλωματικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη είναι ελπιδοφόρες και πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Οι προσπάθειες «έχουν πιθανότητες να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

«Αν ο Τραμπ θέλει να πέφτει από τη μία τρύπα στην άλλη με την τρέλα του, του έχουμε ετοιμάσει μια μαύρη τρύπα από την οποία θα είναι αδύνατο να βγει», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο στρατιωτική πηγή

Σε ανάρτηση στο Telegram επισημαίνει ότι «οι απειλές του Τραμπ οφείλονται περισσότερο στην απελπισία και την αδυναμία του και στην εξουσία του Ιράν στην περιοχή παρά στην πρωτοβουλία και τη δύναμή του».

Προσθέτει ότι «έχουμε ετοιμάσει καλές εκπλήξεις για την πιθανή τρέλα του Τραμπ· μία από αυτές είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Yanbu και του αγωγού της Fujairah στους στόχους του Ιράν, και σε περίπτωση εγκλήματος του Τραμπ, το Ιράν δεν θα διστάσει να επιβάλει βαρύ κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους.»

«Ο Τραμπ πιστεύει ότι με αυτές τις απειλές, το στενό θα ανοίξει και η τιμή του πετρελαίου θα πέσει! Δεν γνωρίζει ότι αν υλοποιήσει την απειλή του, θα πρέπει να περιμένει να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου τα 200 δολάρια τις επόμενες ημέρες».

