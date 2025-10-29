Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σημαντική χαρακτηρίζεται η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πατρών, καθώς στην ατζέντα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τόσο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όσο και ζητήματα πολιτικού χαρακτήρα, στα οποία η δημοτική αρχή αναμένεται να προσδώσει έντονο συμβολισμό.

Ενα από τα κεντρικά θέματα αφορά την κατεδάφιση του κτιρίου των πρώην Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών. Το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σήμερα την έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατεδάφιση του κτιρίου, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την υλοποίηση μιας απόφασης που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Η δημοτική αρχή δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει, θεωρώντας την απομάκρυνση του κτιρίου αναγκαία για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.

Ωστόσο, το ζήτημα εξακολουθεί να προκαλεί δημόσιο διάλογο. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) έχει ήδη προγραμματίσει για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 18:00, ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40), με θέμα το μέλλον του κτιρίου του Παλαιού Λιμένα. Πολλοί αρχιτέκτονες της πόλης έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην κατεδάφιση, τονίζοντας την ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία, ωστόσο οι διαδικασίες έχουν πλέον δρομολογηθεί και οι όποιες αντιδράσεις δεν μπορούν να έχουν .

Εξίσου σημαντικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί η επικύρωση του νέου Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων, Πεζοδρόμων και Πλατειών του Δήμου Πατρέων. Ο νέος κανονισμός θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες και πρόστιμα για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης, όπως η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα, οι αφισοκολλήσεις και ο αστικός εξοπλισμός. Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η εφαρμογή του κανονισμού θα συμβάλει καθοριστικά στην τήρηση της τάξης και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης αναμένεται να κάνει δύο εισηγήσεις με σαφή πολιτικό περιεχόμενο. Η πρώτη αφορά την ανάγκη χάραξης νέου οδικού δικτύου Πατρών – Καλαβρύτων μέσω Χαλανδρίτσας και την επισκευή του υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της πρόσβασης προς την ορεινή Αχαΐα. Η δεύτερη εισήγηση αφορά την απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων των τραπεζών από τα σχολεία του Δήμου, οι οποίες τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του «Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου».

Τέλος, στη συνεδρίαση θα τεθεί και το ζήτημα της αναβάθμισης τριών σημαντικών έργων που ανεβαίνουν στην προτεραιότητα του Δήμου: η μετατροπή των εγκαταστάσεων της πρώην ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο, η μελέτη αντισεισμικής θωράκισης και συντήρησης κτιρίων για πολιτιστικές χρήσεις στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ και η διαμόρφωση χώρου θερινού κινηματογράφου στο Λαϊκό Θεατράκι της οδού Γερμανού. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι να ενισχυθεί το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του κέντρου.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν σημαντικά τον λειτουργικό σχεδιασμό της Πάτρας για τα επόμενα χρόνια.

