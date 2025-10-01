Πάλι φωτιά (και) στη Ρόδο: Ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και εθελοντικών ομάδων

Πάλι φωτιά (και) στη Ρόδο: Ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα
01 Οκτ. 2025 21:40
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στη Ρόδο, το βράδυ της Τετάρτης (01.10.2025), για φωτιά που ξέσπασε σε δασική και θαμνώδη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά.

Η μεγάλη αποκάλυψη της Λάουρα Κοβέσι: Αυτός είναι ο εκτελωνιστής που συνελήφθη!

Η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα σε Αρχίπολη και Ελεούσα στη Ρόδο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και εθελοντικών ομάδων.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δεκάδες εθελοντές προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να παίρνει διαστάσεις λόγω της δύσβατης περιοχής και των ανέμων.

Η πυρκαγιά είναι ορατή από το χωριό της Ελεούσας και βρίσκεται κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για τυχόν διακοπές στην επικοινωνία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:56 «Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα», η επιθυμία του Λευτέρη Πανταζή!
22:51 Δωρεά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απινιδωτή στην Ένωση Εξ. Φρουρών Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών
22:45 Σοκ, «έσβησε» στα 53 του χρόνια ο Λόρενς Μότε με θητεία σε ΝΒΑ και Παπάγου
22:33 Η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε με ισχυρές καταιγίδες, που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες
22:30 Η άνοδος και η πτώση ενός θρύλου της Λίβερπουλ ΒΙΝΤΕΟ
22:18 112: Μήνυμα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία
22:11 Η μεγάλη κλήρωση ΛΟΤΤΟ
22:07 Υπό έλεγχο η φωτιά στη Χιόνα Ερυμάνθου
21:56 Πάτρα: Νέο τροχαίο στο ίδιο σημείο που είχε χάσει τη ζωή του 27χρονο παλικάρι!
21:50 Πέθανε η εμβληματική πρωτευοντολόγος, Τζέιν Γκούντολ
21:40 Πάλι φωτιά (και) στη Ρόδο: Ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα
21:31 Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Μεγάλος χαμός για τα ρωσικά assets και το αντί-drone τείχος
21:21 Γκαβασιάδης: «Να ξεκινήσουμε με νίκη, παράδειγμα ο Φώτσης»
21:11 Τι σημαίνει to Shutdown για τις ΗΠΑ, ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο
21:00 Η μεγάλη αποκάλυψη της Λάουρα Κοβέσι: Αυτός είναι ο εκτελωνιστής που συνελήφθη!
20:51 Οι κάρτες διαρκείας του Ερμή Πατρών
20:42 Γάζα: Ο στόλος των ακτιβιστών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
20:21 Εκεί θα χτυπήσει η κακοκαιρία: «Πυρήνας ισχυρότατων καταιγίδων προσεγγίζει τη χώρα μας»
20:05 «Τύλιξαν» τον προπονητή της Παναχαϊκής σε μία κόλλα χαρτί! Ο λόγος
19:55 Γάζα: Αιματοχυσία, περισσότεροι από 46 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ