Παναχαϊκή: Απονομή στις 19 Απριλίου, τα μπαράζ ανόδου αργότερα

07 Απρ. 2026 13:14
Pelop News

Σε ρυθμούς μπαράζ ανόδου κινείται πλέον η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής, η οποία θα έχει περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί, προκειμένου να διεκδικήσει ένα από τα τρία «εισιτήρια» ανόδου στην Α2 Εθνική κατηγορία.
Οι αγώνες αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν μετά την εορτή του Πάσχα, ωστόσο, επειδή ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί οι πρωταθλήτριες όλων των περιφερειών, μετατέθηκαν για αργότερα.
Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγώνες οδεύουν προς το τετραήμερο 23-27 Απριλίου, με την έδρα να παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
Στα μπαράζ θα συμμετάσχει σίγουρα μία ομάδα από τα Χανιά, μία από νησί του Αιγαίου και μία από την Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει για την ομάδα του Αρη Αγγελόπουλου είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στη Β’ Εθνική, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου με αντίπαλο την Ολυμπιάδα.
Η αναμέτρηση δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις «κοκκινόμαυρες» και μάλιστα, έχει προγραμματιστεί στο τέλος του αγώνα να πραγματοποιηθεί η απονομή του κυπέλλου της πρωταθλήτριας από την ΕΣΠΕΠ.
Πάντως, οι αθλήτριες της ΠΓΕ θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με τον Αρη Αγγελόπουλο να υπολογίζει σε όλες τις παίκτριες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Bloomberg: Ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν «είμαι έτοιμος να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ»
16:08 Ο όμιλος Grimaldi ανανεώνει το στόλο του με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία
16:02 Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς Νέα Υόρκη: Στον αέρα το ζήτημα της υπηκοότητάς του
16:00 Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα
15:52 Γαβαλάς για Άννα Βίσση και Χριστίνα Πολίτη: «Δεν είναι τωρινό, το ξέρω μήνες»
15:43 Πάτρα: Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας
15:43 Αλμπάρες: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την ασφάλειά της μετά τις απειλές Τραμπ για το ΝΑΤΟ
15:31 ΕΛΓΑ: Πληρώνονται σήμερα αποζημιώσεις 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025
15:25 Selfie της Μελόνι με πρόσωπο που συνδέεται με τη μαφία προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ιταλία
15:24 Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος
15:08 Διάγγελμα για την κατάργηση της λαϊκής εντολής
15:02 Μητσοτάκης για οδική ασφάλεια: «Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο» – Αιχμή οι κάμερες και η μείωση των θανατηφόρων
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Όλγας τελειώνει αλλά υπάρχουν αντιδράσεις – «Εχει μετατραπεί σε ζούγκλα»
15:00 Αποχώρηση από το επιτελείο Κασσελάκη: Εκτός ο Μπάμπης Παπαδάκης – Στο 1% οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»
14:56 Τσάφος: Δεν υπάρχει λόγος συναγερμού για το ρεύμα – Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
14:52 Πάτρα: Δίπλα σε εργαζόμενους και ωφελούμενους ιδρυμάτων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ενόψει Πάσχα
14:45 Φάμελλος από Λαγκαδά: «Ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει καλύτερο Πάσχα» – Ζήτησε εκλογές και στήριξη σε πρόταση δυσπιστίας
14:35 Πάτρα: Η γραμμή για Κεφαλονιά και Ιθάκη έρχεται στον Σταθμό Κανελλόπουλου
14:33 Θεανώ Φωτίου: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Αντί στεφάνων δωρεά στον «Άγιο Σάββα»
14:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη σύγκρουση Μηταράκη – Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «ρουσφέτι» και πολιτική δραστηριότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ