Παναχαϊκή: Απονομή στις 19 Απριλίου, τα μπαράζ ανόδου αργότερα

Σε ρυθμούς μπαράζ ανόδου κινείται πλέον η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής, η οποία θα έχει περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί, προκειμένου να διεκδικήσει ένα από τα τρία «εισιτήρια» ανόδου στην Α2 Εθνική κατηγορία.

Οι αγώνες αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν μετά την εορτή του Πάσχα, ωστόσο, επειδή ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί οι πρωταθλήτριες όλων των περιφερειών, μετατέθηκαν για αργότερα.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγώνες οδεύουν προς το τετραήμερο 23-27 Απριλίου, με την έδρα να παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Στα μπαράζ θα συμμετάσχει σίγουρα μία ομάδα από τα Χανιά, μία από νησί του Αιγαίου και μία από την Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει για την ομάδα του Αρη Αγγελόπουλου είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στη Β’ Εθνική, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου με αντίπαλο την Ολυμπιάδα.

Η αναμέτρηση δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις «κοκκινόμαυρες» και μάλιστα, έχει προγραμματιστεί στο τέλος του αγώνα να πραγματοποιηθεί η απονομή του κυπέλλου της πρωταθλήτριας από την ΕΣΠΕΠ.

Πάντως, οι αθλήτριες της ΠΓΕ θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με τον Αρη Αγγελόπουλο να υπολογίζει σε όλες τις παίκτριες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



