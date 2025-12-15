Παναχαϊκή: Εικόνα που θύμισε τα παλιά, δύσκολο πρόγραμμα

15 Δεκ. 2025 12:30
Την ομάδα του περασμένου μήνα θύμισε η Παναχαϊκή με την εμφάνιση και το αποτέλεσμα στο χθεσινό παιχνίδι με τον Μιλτιάδη στο γήπεδο Γαργαλιάνων. Από τη μία η ήττα με 3-0, από την άλλη η απογοητευτική εμφάνιση και τα τεράστια ατομικά λάθη από τα οποία προήλθαν και τα τρία γκολ των γηπεδούχων, που δεν χρειάστηκε καν να πιάσουν υψηλά επίπεδα απόδοσης. Αξιοποίησαν τα «δώρα» με τη νίκη τους να παίρνει έκταση από το πουθενά.

Τα «πόδια» της Παναχαϊκής κόπηκαν μόλις στο 2′. Ο Τσιρίνης μπλοκάρει τη μπάλα από σέντρα, όμως βλέποντας πως με τη φόρα που έχει μπαίνει μαζί της εστία, τα χάνει, την αφήνει και ο Ηλιόπουλος που καραδοκεί τη στέλνει στα δίχτυα. Στο 40′ σέντρα του Τσιγαρίδη από αριστερά, ο Ηλιόπουλος πιάνει την κεφαλιά για το 2-0 χωρίς την παραμικρή ενόχληση. Στο 73′ ασταθής έξοδος του Τσιρίνη και με μακρινή κεφαλιά ο Τσιάτσιος διαμορφώνει το 3-0.

Αν εξαιρέσουμε ένα σουτ του Καμπεράι στο 35′ και ένα του Συρμή στο 65′, στα μεσοδιαστήματα η Παναχαϊκή δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ασύνδετη, με πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις, επηρεάστηκε πολύ από τα γκολ και η εικόνα της θύμισε έντονα την παρουσία είχε τον Νοέμβριο με τις εντός έδρας ήττες από Θύελλα Πατρών και Κόρινθο. Στο 90′ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Σαραντόπουλο.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν δύσκολο πρόγραμμα μπροστά τους και απειλούνται όσον αφορά την είσοδο στην εξάδα, αλλά η διαφορά που έχουν από τον προτελευταίο Ερμή Μελιγούς είναι μεγάλη.

