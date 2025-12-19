Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς

Ενα πολύ δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο τον πρωτοπόρο Πύργο έχει μπροστά της η Παναχαϊκή που καλείται να είναι συγκεντρωμένη 100% προκειμένου να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον προπονητή των «κοκκινόμαυρων», Σπύρο Αντωνόπουλο, χρειάζονται πολλά περισσότερα: «Πρέπει να είμαστε σωστοί τακτικά, να πιάσουμε εξαιρετική απόδοση και να δείξουμε πάθος και αποφασιστικότητα. Μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε αποτέλεσμα κόντρα σε μια ομάδα που έχει χτιστεί για να πρωταγωνιστήσει και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο».

Το ευχάριστο για τον Αντωνόπουλο είναι πως έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την καλύτερη 11άδα.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται πολλές συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το μεταγραφικό κομμάτι. Η Παναχαϊκή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση τριών περιπτώσεων που αφορούν ποδοσφαιριστές που έπαιζαν βασικοί σε ομάδες Γ’ Εθνικής του Ομίλου, αλλά ακόμα δεν έχουν αποχωρήσει και επίσημα. Μάλιστα, τσεκαρίστηκε και ξένος που έχει προταθεί χωρίς όμως να δείξει κάτι ιδιαίτερο μέσα από τα βίντεο.

ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ

Το προηγούμενο διάστημα έγινε πολύς λόγος για βασικούς ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής που είχαν δεχθεί κρούσεις από άλλες ομάδες. Και πράγματι είχαν δεχθεί, όμως τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Γίνονται «κανονικές» μεταγραφές που θα δώσουν ποιότητα στο ρόστερ, οπότε κανείς δεν σκέφτεται να φύγει. Κανείς βασικός, γιατί κάποιοι που δεν υπολογίζονται θα φύγουν, όπως ο Νίκος Γιαννόπουλος που ήρθε και δεν ακούμπησε.

ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ισχυρή αστυνομική δύναμη θα βρεθεί την Κυριακή στο γήπεδο Παναχαϊκής για το παιχνίδι με τον Πύργο. Η Αστυνομία περιμένει 500 φίλους των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θα εισέλθουν στο γήπεδο από διαφορετική Θύρα. Στην προχθεσινή σύσκεψη κατέστη σαφές, ότι δεν θα επιτραπούν πανό με υβριστικό περιεχόμενο, ενώ τα πάντα θα παρακολουθούνται και θα καταγράφονται από τη ΔΕΑΒ.

Οι διοικήσεις των δύο ομάδων συμφώνησαν πως δεν υπάρχει λόγος να συμβεί το παραμικρό μέσα και έξω από το γήπεδο και πως πρέπει να διαφυλάξουν το καλό κλίμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



