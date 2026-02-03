Παναχαϊκή: Τέλος ο Λαγός, συνάντηση Αντωνόπουλου με διοίκηση

Τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τη Θύελλα και κάποια εσωτερικά θέματα που έχουν προκύψει στην Παναχαϊκή, φαίνεται πως ανοίγουν μια μεγάλη συζήτηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Την παραίτησή του έχει υποβάλει ο συνεργάτης του Σπύρου Αντωνόπουλου, Γιώργος Λαγός, ο οποίος δεν έδωσε το «παρών» στη σημερινή (3/2) προπόνηση της ομάδας, ενώ την Τετάρτη (4/2) το απόγευμα υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του προπονητή Σπύρου Αντωνόπουλου με τα μέλη του ΔΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός των «κοκκινόμαυρων» θα ζητήσει να γίνουν κάποιες ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης και να λυθούν ορισμένα ζητήματα προκειμένου και ο ίδιος να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δουλειά του.

