Παναχαϊκή – Θύελλα: Το ραντεβού που άργησε 17 χρόνια

Χρειάστηκε να περάσουν 17 χρόνια, 9 μήνες και 6 ημέρες, ή αν προτιμάτε 6.471 ημέρες προκειμένου Παναχαϊκή και Θύελλα Πατρών να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες σε παιχνίδι πρωταθλήματος.

Τότε, βέβαια, ήταν εντελώς διαφορετικές ομάδες και ένα εντελώς διαφορετικό ποδοσφαιρικό σύμπαν, καθώς με τους παίκτες που είχαν, σίγουρα φέτος θα διεκδικούσαν την άνοδο στη Super League 2.

Α’ γύρος, περίοδος 2007-2008 και την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008, η Παναχαϊκή υποδεχόταν τη Θύελλα Πατρών για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Οι κοκκινόμαυροι πρωταγωνιστούν τότε (αλλά δεν ανέβηκαν), ενώ οι κυανόλευκοι θα πάλευαν για την παραμονή τους (την οποία δεν πέτυχαν).

Η Παναχαϊκή ήταν πιο αποτελεσματική από τη Θύελλα και νίκησε 2-0 με γκολ του Κοταρέλα στο 8′ και του Παπαδημητρίου στο 50′, παρότι και οι φιλοξενούμενοι είχαν φάσεις. Προπονητής στην Παναχαϊκή ο Βασίλης Ξανθόπουλος και στη Θύελλα ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος. Το αξιοσημείωτο ήταν πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι κόπηκαν 3.264 εισιτήρια, όμως στο γήπεδο ήταν πάνω από 5.000 φίλαθλοι!

Επίσης, από τους 28 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε εκείνο το ματς, μόνο ένας παραμένει εν ενεργεία! Πρόκειται για τον 37χρονο Νίκο Βλασόπουλο της Θύελλας, που τότε στα 20 του είχε παίξει βασικός.

Ας θυμηθούμε τις συνθέσεις:

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Μπακιρτζίδης, Παπουτσής (10′ λ.τ. Γκάτσης), Λισγάρας, Φάρκας, Συμεωνίδης, Λίτσος, Τεγούσης, Κοταρέλας (83′ Τοτ), Γαβριλόπουλος, Παπαδημητρίου, Σίπεκι (46′ Νταλάκας).

ΘΥΕΛΛΑ: Τζουραμάνης, Γραμματικόπουλος, Μπακομήτρος, Δ. Αργυρόπουλος, Αθανασόπουλος (70′ Δημητρόπουλος), Βλασόπουλος, Μπερτσιάς, Χατζής, Ανδρεόπουλος (31′ Μιχαηλίδης), Γραβάνης, Πάβελα (85′ Σπηλιόπουλος).

Είχε αποβληθεί ο Συμεωνίδης από την Παναχαϊκή (84′, 2η κίτρινη) και ο μέχρι πρότινος προπονητής της Θύελλας, Αλέξης Σπηλιόπουλος (88′ κόκκινη).

Συνολικά 59 παιχνίδια έχουν καταγραφεί ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τη Θύελλα σε όλες τις διοργανώσεις: Β΄ Εθνική, Γ΄ Εθνική, Κύπελλο Ελλάδας, Α’ Κατηγορία, Κύπελλο Ερασιτεχνών. Η Παναχαϊκή έχει 29 νίκες, η Θύελλα 12, ενώ 18 ματς έληξαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 94-44 υπέρ της Παναχαϊκής.

Ειδικά, στις εθνικές κατηγορίες (Β’ – Γ’ Εθνική), έχουν αγωνιστεί 13 φορές μεταξύ τους. Στο πλαίσιο της Β΄ Εθνικής έπαιξαν τις περιόδους 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967 και στη Γ’ Εθνική, τις περιόδους 2006-2007 και 2007-2008. Η Παναχαϊκή έχει 7 νίκες, η Θύελλα 3, ενώ 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 23-14 υπέρ της Παναχαϊκής, η οποία έχει σκοράρει στα 11 από τα 12 παιχνίδια!

Απίστευτο… Η Θύελλα Πατρών έχει να σκοράρει σε επίσημο παιχνίδι με την Παναχαϊκή από το 1967! Για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής, στις 21 Μαΐου στο γήπεδο Προσφυγικών, έχασε με 6-2 με το πρώτο γκολ να το σημειώνει ο Ηλίας Σουμερλή και το δεύτερο να σημειώνεται με αυτογκόλ του Νικολάου.

