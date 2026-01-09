Παναχαϊκή – Ζάκυνθος: Αλλαξε ο διαιτητής μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων!

Δείτε για ποιον λόγο η ΕΠΟ αποφάσισε την αλλαγή του διαιτητή στο παιχνίδι

Παναχαϊκή - Ζάκυνθος: Αλλαξε ο διαιτητής μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων!
09 Ιαν. 2026 13:45
Pelop News

Αλλαγή διαιτητή στην αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τη Ζάκυνθο.

Η Ζάκυνθος ζήτησε την αλλαγή του Βασίλη Τσάκαλη από την Ηλεία λόγω εντοπιότητας (ο Πύργος διεκδικεί επίσης την άνοδο) και η ΕΠΟ θεώρησε πως έχει δίκιο.

Ετσι αντικατέστησε τον Τσάκαλη με τον Κωνσταντίνο Σαφούρη – Αργυρόπουλο της ΕΠΣ Σερρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:42 Νέος τρόπος για απαλλαγή από τον στρατό – Τι αναφέρει το νομοσχέδιο
15:34 Τα στρατηγικά έργα LIFE συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πράσινης Ευρώπης.
15:18 Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια χωρίς καταβολή 6.000 ευρώ
15:10 Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου αστυνομικού μέσα στα κρατητήρια
15:02 Πέρασε με την απαιτούμενη πλειοψηφία η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur
14:54 Ζαχάροβα: Ο Τραμπ απελευθέρωσε δύο Ρώσους από το τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στον Ατλαντικό
14:46 Κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο για το βίντεο με τις μίζες: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες, αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία»
14:38 Συνελήφθη 17χρονος μαθητής σε Λύκειο του Πύργου με μαχαίρι – «πεταλούδα»
14:30 Η Μαρία Καρυστιανού απλώνει «δίχτυα» στην περιοχή μας: Ποια γνωστά πρόσωπα τη στηρίζουν στην Αχαΐα
14:21 Κραν Μοντανά: Αμίλητοι στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ
14:13 Νίκος Νικολόπουλος: Έχω πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού
13:54 Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών στη Γαστούνη – Ταυτοποιήθηκαν πέντε δράστες, συνελήφθη μία γυναίκα
13:46 Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται»
13:45 Παναχαϊκή – Ζάκυνθος: Αλλαξε ο διαιτητής μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων!
13:39 Ο αθλητικός συντάκτης που θα λάβει μέρος στο Survivor
13:38 Οι ΣΦήγΚΕΣ επιστρέφουν και το προτιμούν… Ξανθό!- Νέα «βαφή», το ίδιο εκρηκτικό γέλιο
13:31 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ ΦΩΤΟ
13:30 Σάμος: Νεκρή η 7χρονη από το Σουδάν που είχε πέσει από βάρκα με μετανάστες
13:22 Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα
13:14 Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ