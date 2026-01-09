Παναχαϊκή – Ζάκυνθος: Αλλαξε ο διαιτητής μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων!

Αλλαγή διαιτητή στην αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τη Ζάκυνθο.

Η Ζάκυνθος ζήτησε την αλλαγή του Βασίλη Τσάκαλη από την Ηλεία λόγω εντοπιότητας (ο Πύργος διεκδικεί επίσης την άνοδο) και η ΕΠΟ θεώρησε πως έχει δίκιο.

Ετσι αντικατέστησε τον Τσάκαλη με τον Κωνσταντίνο Σαφούρη – Αργυρόπουλο της ΕΠΣ Σερρών.

