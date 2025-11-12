Παναγιωτόπουλος: «Ανεπαρκείς και ακατάλληλες οι συνθήκες διδασκαλίας στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας»

Ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, μετά τη μεταφορά του σε σχολικό συγκρότημα το οποίο δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του γεγονός που γεννά εύλογες απορίες για τη σκοπιμότητα αυτής της απόφασης.

Η μεταφορά του σχολείου πραγματοποιήθηκε, όπως τονίζει ο Βουλευτής, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα, καθώς και χωρίς τη συμμετοχή των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών ενώ η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης τεσσάρων ειδικοτήτων κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

Σήμερα, η σχολική κοινότητα του 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας βρίσκεται αντιμέτωπη με ανεπαρκείς και ακατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας, καθώς μαθήματα πραγματοποιούνται ακόμη και σε διαδρόμους, ενώ δεν έχουν εξασφαλιστεί κατάλληλα εργαστήρια και ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη λειτουργία του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές εκφράζουν εύλογα τη διαμαρτυρία τους, ζητώντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως εξοπλισμένο σχολείο.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, στην ερώτησή του προς την Υπουργό, ζητά να ενημερωθεί:

Με ποια κριτήρια καταργήθηκαν οι τέσσερις ειδικότητες του 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας για το σχολικό έτος 2024-2025; Για ποιο λόγο αποφασίστηκε η μεταστέγαση του σχολείου σε νέο κτίριο, χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας; Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του σχολείου κατά τη φετινή σχολική χρονιά;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



