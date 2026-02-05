Παναγόπουλος στη Βουλή μετά το πάγωμα λογαριασμών: «Δύσκολη κατάσταση» – Αίτημα ΠΑΣΟΚ για αναστολή κομματικής ιδιότητας

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς μετά τη γνωστή πλέον δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, ο ίδιος τοποθετήθηκε δημόσια από το βήμα της Βουλής, ενώ παράλληλα υπήρξε πολιτική παρέμβαση από πλευράς ΠΑΣΟΚ σχετικά με την κομματική του ιδιότητα.

Ο κ. Παναγόπουλος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατά την τοποθέτησή του έκανε έμμεση αναφορά στην υπόθεση, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δύσκολη» και δηλώνοντας πως θα τη διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα». Παράλληλα, ζήτησε να μη συνδεθεί η προσωπική του υπόθεση με τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κοινοβούλιο.

Στην ίδια παρέμβαση αναφέρθηκε και στην πολιτική του ταυτότητα, σημειώνοντας ότι η σχέση του με το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή εδώ και χρόνια, επισημαίνοντας όμως ότι οι συνδικαλιστικές του επιλογές δεν συνδέονται με κομματικές σκοπιμότητες.

Την ίδια ώρα, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος απέστειλε επιστολή προς την αρμόδια κομματική επιτροπή ζητώντας την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση που διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι εξελίξεις διατηρούν την υπόθεση στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με πολιτικές και συνδικαλιστικές προεκτάσεις να παραμένουν ανοιχτές έως την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



