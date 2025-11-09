Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Εχουν να αποδείξουν πολλά οι δύο ομάδες

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Λεωνίδα Κυβελίδη, στον πάγκο θα καθίσει ο Κώστας Κωνσταντινίδης

Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή: Εχουν να αποδείξουν πολλά οι δύο ομάδες
09 Νοέ. 2025 12:13
Pelop News

Και οι δύο ομάδες έχουν να αποδείξουν πολλά στο σημερινό (9/11) μεγάλο ντέρμπι Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου (15.00) για την 8η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Οι γηπεδούχοι έχουν βρει τα πατήματά τους, είναι σταθερά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με συνεχόμενες νίκες, ενώ οι «κοκκινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Λεωνίδα Κυβελίδη, στον πάγκο θα καθίσει ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Απών από την αιγιώτικη ομάδα θα είναι ο τιμωρημένος Τασουλής και από την Παναχαϊκή οι επίσης τιμωρημένοι Νιφορόπουλος και Γασπαρινάτος.

Διαιτητής θα είναι ο Βασίλης Τσάκαλης από την Ηλεία με βοηθούς τους Λυκομήτρο (Αργολίδας) και Οικονόμου (Κορίνθου). Τα άλλα ματς της αγωνιστικής:
Θύελλα Πατρών – Λουτράκι (Γηπ. Φ. Αραβαντινός, 15.00), Κόρινθος – Πανγυθεατικός (15.00), Πύργος – Ζάκυνθος (16.30), Μιλτιάδης – Πανθουριακός (15.00), Ερμής Μελιγούς – Πέλοπας Κιάτου (15.00).

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΖΗΚΟΣ

Ολα δείχνουν πως από την ερχόμενη Δευτέρα θα αναλάβει ο νέος προπονητής της Παναχαϊκής, δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον Παναιγιάλειο.
Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Ζήκο και έχει δώσει τα χέρια ώστε να είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας. Απομένει να αποδεσμευτεί ο έμπειρος τεχνικός από την Προοδευτική Μανωλάδας, κάτι που δεν θα είναι δύσκολο και να τελειώσει και επίσημα το θέμα με τη διοίκηση της ΠΓΕ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

Οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής θα καθίσουν στη θύρα 2 του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου, πίσω και αριστερά από τους πάγκους των δύο ομάδων. Θα ακολουθήσουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διαδρομή:
Από τη Νέα Εθνική Οδό, έξοδος στον Δυτικό Κόμβο Αιγίου, στη συνέχεια πορεία μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού, στροφή στον κόμβο Μυρτιάς προς Νοσοκομείο, στην πρώτη γέφυρα θα στρίψουν αριστερά, στη συνέχεια ξανά αριστερά, προς τον παράδρομο της Ολυμπίας Οδού, πορεία έως τέρμα δεξιά, στην Οθωνος, όπου θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης και είσοδος στο γήπεδο
Κατά την αποχώρηση, οι φίλαθλοι θα ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδρομή.
Οσον αφορά την είσοδο και την στάθμευση των φιλάθλων του Παναιγιαλείου:
Θα είναι ανοικτές και οι δύο θύρες για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Θύρα 1 στο βόρειο τμήμα – τσιμέντα και Θύρα 3 από την πλευρά του Κυλικείου. Στον χώρο πίσω από αυτήν την θύρα-στις ελιές θα μπορούν να παρκάρουν κανονικά. Η οδός Αχιλλέως θα είναι κλειστή και θα απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κίνηση.
Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13.45 για όλους τους φιλάθλους.
Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση και η κίνηση οχημάτων στους γύρω δρόμους του γηπέδου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πύργος 7 11-2 17
Παναιγιάλειος 7 12-4 16
Ζάκυνθος 7 11-4 16
Μιλτιάδης 7 10-5 13
Θύελλα Π. 7 7-7 11
Παναχαϊκή 7 11-8 10
Λουτράκι 7 6-5 10
Πέλοπας 7 5-9 9
Κόρινθος 7 8-12 6
Πανθουριακός 7 4-6 5
Ερμής Μελ. 7 3-12 2
Πανγυθεατικός 7 2-16 1

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:10 Που θα δείτε τις μονομαχίες στην Σούπερ Λιγκ 1 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
13:59 Οργή από μητέρα θύματος των Τεμπών για τη βράβευση φοιτήτριας από τον Κώστα Αχ. Καραμανλή
13:55 Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!
13:50 Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας
13:50 Χιονοδρομικό: Το υπουργείο Τουρισμού… έριξε τα Καλάβρυτα
13:48 Πανηγυρικός Εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου στα Γαλαξιδιώτικα Αιγίου
13:39 Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, τη Δευτέρα η κηδεία του
13:35 Τρεις ιερείς (o ένας youtuber) διακινούσαν κοκαϊνη και παράνομους μετανάστες!
13:30 Πόρτο: Η πόλη του κρασιού, τι να δείτε
13:18 Εντυπωσιακήρώτη Open Day στη Σχολή Ικάρων
13:16 Πιάνουν δουλειά οι αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους καταυλισμούς Ρομά
13:13 Bόλος: Σάλος στην πόλη με πλωτάρχη που φέρεται να ασελγούσε σε παιδιά…
13:10 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εκτός τον Εσπερο και έκανε το 4Χ4
12:59 Τσουκαλάς: Ζητά απαντήσεις από τον πρωθυπουργό για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ
12:49 Κακοκαιρία: 40 ώρες ισχυρών καταιγίδων, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα, τι προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας ΧΑΡΤΕΣ
12:38 Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται!
12:38 Σφίγγει τον κλοιό η ΑΑΔΕ : Πλειστηριασμοί και διεθνείς έρευνες για μεγαλοοφειλέτες
12:29 Τσιάρας: «Κίνδυνος για τη φέτα και την κτηνοτροφία»
12:22 Πάτρα: «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» στο θέατρο act
12:21 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, τι βρέθηκε στο σπίτι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ