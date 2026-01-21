Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παίξει την Πέμπτη (21:05) κόντρα στην Μακάμπι στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να μην είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού και έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή για το Ισραήλ.

Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει αγωνιστεί κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου, ΠΑΟΚ και Μπασκόνια. Εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μητογλου ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από τη θλάση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



