Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να μην είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού και έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή για το Ισραήλ.
Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παίξει την Πέμπτη (21:05) κόντρα στην Μακάμπι στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός.
Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να μην είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού και έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή για το Ισραήλ.
Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει αγωνιστεί κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου, ΠΑΟΚ και Μπασκόνια. Εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μητογλου ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από τη θλάση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News