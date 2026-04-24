Παναθηναϊκός για τα play-offs: Sold-out σε λιγότερες από 6 ώρες τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια

Και όμως, μέσα σε κάτι λιγότερο από 6 ώρες έκαναν φτερά τα εισιτήρια για το Game 3 των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τη Βαλένθια (6/5, 21:15). Οι πράσινοι φρόντισαν να δείξουν έτσι την στήριξή τους στην αγαπημένη τους ομάδα, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου).

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Σε λιγότερο από 6 ώρες, στείλατε ένα σαφές μήνυμα: Το γήπεδό μας είναι έτοιμο για μια ακόμη μάχη!

Τα εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα εναντίον της Βαλένθια έχουν εξαντληθεί. Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας ωθεί, και την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι απλά ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ!

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



