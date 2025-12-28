Παναθηναϊκός: Πήρε τον Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό

Ο Κοντούρης τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 10 παιχνίδια με τους Αγρινιώτες, ενώ στα πέντε από αυτά έχει ξεκινήσει βασικός και έχει πετύχει και ένα γκολ.

28 Δεκ. 2025 14:38
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Σωτήρη Κοντούρη αφού συμφώνησε σε όλα με τον Παναιτωλικό και θα ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ των πρασίνων, για να γίνει η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο κεντρικός χαφ είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων και έχει ξεχωρίσει στη φετινή Super League και αυτό ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να δώσει ένα ποσό της τάξεως των 600.000 ευρώ στον Παναιτωλικό για να τον αποκτήσει. Ο Αντριάνο Μπρέγκου είναι πιθανό να μετακομίσει στο Αγρίνιο ως αντάλλαγμα για τη μεταγραφή του Κοντούρη.

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η «ελληνοποίηση» του ρόστερ του «τριφυλλιού» αφού μετά τους Τετέι και Παντελίδη, πράσινος έγινε και ο Κοντούρης.

