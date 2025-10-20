Πάνε στον Υπουργό για τον Οδοντωτό – «Επανάσταση» Δημάρχων και φορέων για το τρενάκι

«Στα όπλα» Θανάσης Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Ανδριόπουλος, η Κοινότητα Διακοπτού, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων, η Ενωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων και γενικά όλος ο κόσμος της εστίασης και αναψυχής στις περιοχές που συνδέονται άμεσα με τον Οδοντωτό.

Με αφορμή την ανακοίνωση της Hellenic Train για επ’ αόριστον αναστολή, από προχθές, των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, αφού πρώτα μίλησε με τον δήμαρχο Αιγιάλειας κ. Ανδριόπουλο, επικοινώνησε με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ζήτησε εκ μέρους των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας άμεσα συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο κ. Παπαδόπουλος, έχοντας εκ του ρόλου του πλήρη επίγνωση της κατάστασης για το πόσο θα κοστίσει σε Καλάβρυτα, Διακοπτό η διακοπή των απογευματινών δρομολογίων, είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι είναι δυνατόν.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας που είχε ο δήμαρχος Καλαβρύτων με στενούς συνεργάτες του κ. Κυρανάκη πληροφορήθηκε ότι:

-Πρώτον, η αναστολή των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού αποφασίστηκε ύστερα από αίτημα που κατατέθηκε από την ΕΜΑΚ μετά και από τα τελευταία περιστατικά ακινητοποίησης των συρμών.

-Δεύτερον, προκειμένου να συντηρηθούν οι συρμοί του Οδοντωτού και να περιοριστούν στο εξής οι πιθανότητες επανάληψης του φαινομένου των συχνών βλαβών, σχεδιάζεται να περισταλούν τα δρομολόγια της γραμμής για ένα διάστημα.

-Τρίτον, για την πλήρη θωράκιση της ασφάλειας της γραμμής εξετάζεται η κατασκευή τριών αμυντικών σηράγγων σε σημεία που έχουν καταγραφεί προβλήματα και παράλληλα παρεμβάσεις συντήρησης σ’ όλο το μήκος του δικτύου, με υπολογιζόμενο κόστος 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτά, όμως, για να γίνουν θέλουν και πολύ χρόνο, και η περιοχή θα χάσει πολλά όσο διάστημα ο Οδοντωτός μείνει λειψός σε δρομολόγια. Οσο για την ΕΜΑΚ, δεν αποφάσισε ξαφνικά να ζητήσει αναστολή απογευματινών δρομολογίων. Το έκανε προφανώς γιατί επειδή τώρα νυχτώνει πολύ νωρίτερα, εάν ξαναμείνει ένα βαγόνι στη μέση της διαδρομής, θα είναι πολύ πιο δύσκολο και πιθανά επικίνδυνο να γίνει απεγκλωβισμός επιβατών μέσα στο μαύρο σκοτάδι…

Ο κ. Παπαδόπουλος αξίωσε άμεσα να υπάρξει συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη, με τη συμμετοχή στελεχών των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιάλειας και της αντιπολίτευσης, εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων των Καλαβρύτων (Ενωση Ξενοδόχων, Εμπορικός Σύλλογος), του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού κ.ά.

Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε το απόγευμα της Παρασκευής τον επικεφαλής της παράταξης της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Αθανάσιο Κανελλόπουλο και τους Κ. Δαφαλιά και Κ. Κακκαβά για όλες τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι αν ο σχεδιασμός που εκπονείται από την Hellenic Train τελικά υιοθετήσει την περαιτέρω περιστολή των δρομολογίων, αυτό θα έχει μεγάλες συνέπειες όχι μόνο στην κίνηση των επισκεπτών αλλά και των μονίμων κατοίκων των δύο δήμων που χρησιμοποιούν τον Οδοντωτό για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Πέραν φυσικά των αυτονόητα μεγάλων συνεπειών που θα υπάρξουν για την τοπική οικονομία, μιας και ο Οδοντωτός είναι βασικό στοιχείο προσέλκυσης επισκεπτών.

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια του Οδοντωτού δεν γίνονται. Η απαίτηση μας για συντήρηση των συρμών και κατασκευή έργων προστασίας στα σημεία που τα έργα αυτά είναι αναγκαία παραμένει στο ακέραιο και με μεγαλύτερη ένταση μετά και τα περιστατικά των τελευταίων μηνών. Κάτι που αναφέραμε και στον υπουργό στη συνάντηση που είχαμε στα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, αν υιοθετηθεί πρόταση για προσωρινή έστω περιστολή των δρομολογίων, αυτό θα έχει πολλαπλές συνέπειες για την περιοχή μας. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητήσαμε άμεσα συνάντηση με τον υπουργό».

«Δεν βγάζουν δεκάρα οι Ιταλοί»

Απογοητευμένος και οργισμένος ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού Γιάννης Καραπαναγιώτης, μετά την προχθεσινή εξέλιξη, να κοπούν επ’ αόριστον όλα τα απογευματινά δρομολόγια του Οδοντωτού, μέσα τα σαββατοκύριακα, μέσα και οι αργίες. Σε δηλώσεις του στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας» είπε:

«Απ’ το κακό στο χειρότερο… Πάμε προς πλήρη απαξίωση του Οδοντωτού, δυστυχώς. Εδώ και καιρό είχαν καταργήσει κι άλλα έξτρα δρομολόγια, τα διπλά, που βάζαμε δύο τρένα συνδεδεμένα. Και τώρα καταργούν κι άλλα, τα απογευματινά, του σαββατοκύριακου και των αργιών.

Το ένα βαγόνι, από τα τέσσερα που είχαμε, έχει μεταφερθεί στην Ελβετία και παραμείνει εκεί εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου, χωρίς να έχει επισκευαστεί.

Είχαν μείνει τα τρία. Και τώρα μένουμε με δύο. Δεν διαθέτουν δεκάρα τσακιστή για ανταλλακτικά οι Ιταλοί.

Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική τους. Καταργούν το τρίτο δρομολόγιο από Διακοπτό γιατί δεν έχουν βαγόνια. Μεγάλη δυσφήμηση για τον Οδοντωτό.

Κι έρχεται και εορταστικό 4ήμερο. Μεγάλο χτύπημα για το Διακοπτό, τα Καλάβρυτα…

Ακούστε τι θα σας πω: Ολοι οι παράγοντες συντελούν σε μία οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Και το Χιονοδρομικό και τα μοναστήρια μας και όλα. Ομως ο Οδοντωτός προσφέρει ανάπτυξη 365 μέρες τον χρόνο αν δουλευτεί σωστά. Κανένα άλλο τοπόσημο δεν έχει αυτό το ατού. Να καθίσουν κάτω, λοιπόν, να οργανώσουν το μηχανοστάσιο Διακοπτού με προσωπικό, με ανταλλακτικά για να είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Να συντηρούνται τα τρένα και να πηγαίνουν πάνω κάτω με απόλυτη ασφάλεια. Και να φτιάξουν και τις γραμμές. Γιατί από την πυρκαγιά του 2023 και μετά, ό,τι είχαν εξαγγείλει σε έργα προστασίας δεν έχουν κάνει το παραμικρό.

Και τώρα, πάνε στην εύκολη λύση: από την αρχή του καλοκαιριού δεν είχαν βαγόνια. Και έκοψαν τα διπλά δρομολόγια. Και τώρα κόβουν κι άλλα. Ο λόγος είναι πως δεν έχουν ούτε καν δύο βαγόνια.

Αυτά τα βαγόνια, όμως, τα πληρώσαμε 26 εκατομμύρια ευρώ στους Ελβετούς που είχαν αναλάβει και τις οδοντώσεις. Δυστυχώς εμείς τα παρατήσαμε

Και το ίδιο τρένο θα κάνει τέσσερα δρομολόγια πάνω κάτω, δύο από Διακοπτό, δύο από Καλάβρυτα. Και θα έχουν άλλο ένα εφεδρεία. Αρα δύο ουσιαστικά θα λειτουργούν».

Το Πήλιο φορτώνει, ο Οδοντωτός ξεφορτώνει

Δύο ανακοινώσεις της Hellenic Train σχεδόν ταυτόχρονα την Παρασκευή.

Η εταιρεία ενημέρωσε πως ενόψει της επετείου της 28ης Οκτωβρίου θα μπουν επιπλέον δρομολόγια για το τρένο του Πηλίου.

Στον αντίποδα, στον Οδοντωτό από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται πλέον μόνο πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια και θα ολοκληρώνονται πριν τη δύση του ηλίου.

* Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 9.52πμ και 12.17μ, ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 11.04πμ και 1.37μμ.

Η Hellenic Train αποδίδει την ευθύνη στον ΟΣΕ, υποστηρίζοντας ότι το πρόσφατο πρόβλημα προκλήθηκε από φερτά υλικά στις γραμμές, τα οποία προκάλεσαν δυσλειτουργία στην οδόντωση και ενεργοποίησαν το σύστημα ασφαλείας.

Ο ΟΣΕ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «εντελώς ψευδή ανακοίνωση».

