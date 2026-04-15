Πανελλαδικές 2026: Η «μάχη» με το άγχος στην τελική ευθεία

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το άγχος αναδεικνύεται ως ο κυρίαρχος παράγοντας στην καθημερινότητα των μαθητών της Γ’ Λυκείου. Για τους περισσότερους εφήβους, η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακαδημαϊκή αξιολόγηση, αλλά μια ψυχοφθόρα δοκιμασία που επηρεάζει την πνευματική και σωματική τους υγεία.

Οι ειδικοί διακρίνουν το άγχος σε δύο κατηγορίες: το δημιουργικό άγχος, το οποίο λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για μελέτη, και το παραλυτικό άγχος, το οποίο προκαλεί αδυναμία συγκέντρωσης, κενά μνήμης και σωματικά συμπτώματα (αϋπνία, ταχυκαρδία, γαστρεντερικές διαταραχές).

Κύριες αιτίες πυροδότησης:

Η προσδοκία της επιτυχίας: Η πίεση από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο φόβος της αποτυχίας: Η αντίληψη ότι οι εξετάσεις καθορίζουν οριστικά το μέλλον.

Ο όγκος της ύλης: Η αίσθηση έλλειψης χρόνου για επαρκείς επαναλήψεις.

Στρατηγικές διαχείρισης και απόδοσης

Η έρευνα σε θέματα παιδοψυχολογίας καταδεικνύει ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες μελέτης, αλλά και από τη συναισθηματική ισορροπία του υποψηφίου.

Προγραμματισμός

Η δημιουργία ενός ρεαλιστικού προγράμματος μελέτης μειώνει την αίσθηση του χάους. Η κατανομή της ύλης σε μικρότερα, διαχειρίσιμα τμήματα προσφέρει στον μαθητή μια αίσθηση ελέγχου και προόδου.

Η σημασία της ποιότητας ζωής

Η στέρηση ύπνου και η κακή διατροφή δρουν ανασταλτικά στη μνήμη.

Ύπνος: Τουλάχιστον 7-8 ώρες καθημερινά για την ανασυγκρότηση των νευρώνων.

Διαλείμματα: Σύντομες παύσεις (10-15 λεπτά) ανά δύο ώρες μελέτης για την αποσυμπίεση του εγκεφάλου.

Ο ρόλος της οικογένειας

Η υποστήριξη από τους γονείς πρέπει να είναι ενθαρρυντική και όχι επικριτική. Η αποσύνδεση της προσωπικής αξίας του παιδιού από τον βαθμό των εξετάσεων κρίνεται ως η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για τη μείωση του στρες.

