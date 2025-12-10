Πανελλαδικές 2026: Οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, οι πίνακες

Για όλα τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, καθώς και για τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες

10 Δεκ. 2025 18:22
Pelop News

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 οι οριστικοί συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Πρόκειται για την απόφαση Φ.253/160742/A5/10-12-2025, η οποία πλέον αποστέλλεται για άμεση δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Κλειδώνουν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)
Στην απόφαση έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί όλοι οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που θα ισχύσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και μετά.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται:

Οι συντελεστές Ε.Β.Ε. για όλες τις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Οι συντελεστές Ε.Β.Ε. για τα ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες.
Η σημαντικότερη παράμετρος είναι ότι το κείμενο ενσωματώνει και όλες τις τροποποιήσεις που προέκυψαν κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των συναρμόδιων Υπουργείων, εξασφαλίζοντας ότι τα κριτήρια εισαγωγής αντικατοπτρίζουν τις τελικές εισηγήσεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η απόφαση έρχεται ως εκ νέου συγκέντρωση και επικαιροποίηση των συντελεστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (όπως προστέθηκε με τον ν. 4777/2021 και τροποποιήθηκε με τον ν. 4957/2022) και της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 4957/2022).

Η Υπουργική Απόφαση καλύπτει όλο το φάσμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζοντας τους όρους εισαγωγής για:

Τα Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

Τις Α.Ε.Α. (Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες)

Τις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

Τις σχολές των Α.Σ.Σ.Υ. (Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών)

Τη Σ.Σ.Α.Σ. (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων)

Τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Τις Α.Ε.Ν. (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού)

Τις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων

Τις Α.Σ.Τ.Ε. (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Τουρισμού.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

