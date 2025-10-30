Πανεπιστήμιο Πατρών: Εντός του Νοεμβρίου διαγράφονται 19.769 λιμνάζοντες φοιτητές

19.769 είναι οι λιμνάζοντες φοιτητές αλλά μόλις 850 αξιοποίησαν τη διορία που τους έδωσε ο νόμος

 

30 Οκτ. 2025 17:04
Pelop News

Εντός του Νοεμβρίου ξεκινάει ο κύκλος των διαγραφών για τους λιμνάζοντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτό σημαίνει ότι 19.000 φοιτητές με έτος εγγραφής του παλαιότερου φοιτητή το 1966, θα σβηστούν από τον σχετικό κατάλογο του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος.

«Εμείς προχωράμε με βάση τον νόμο. Εχουμε καταγράψει αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της φοιτητικής τους ιδιότητας και οι υπόλοιποι θα διαγραφούν. Η πρώτη φάση διαγραφών θα γίνει τον Νοέμβριο και η δεύτερη, η οποία αφορά στο παραθυράκι του νόμου που αφορά αυτούς που επικαλέστηκαν λόγους υγείας, θα γίνει τον Φεβρουάριο» εξηγεί μιλώντας στην «Π» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν στην πρώτη πεντάδα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό λιμναζόντων φοιτητών.

Υπενθυμίζουμε ότι στον κατάλογο των λιμναζόντων φοιτητών του πανεπιστημίου μας αναγράφονται 19.769 φοιτητές. Από αυτούς μόλις «οι 850, περίπου το 5%, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους έδωσε το πανεπιστήμιο και προσπάθησαν να διασώσουν τη θέση τους ως φοιτητές. Κι όταν λέω ότι προσπάθησαν εννοώ ότι έδωσαν τουλάχιστον ένα μάθημα από το 2020 και μετά. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, δεν ενδιαφέρονται» σημειώνει ο κ. Μπούρας.

Τονίζουμε δε, ότι ιδιαίτερα μειωμένο ήταν το ενδιαφέρον των φοιτητών που προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει ο κ. Μπούρας, από τους 19.769 λιμνάζοντες του Πανεπιστημίου Πατρών οι σχεδόν 15.000 προέρχονται από τη συγχώνευση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

«Δυστυχώς, δεν είδα το ενδιαφέρον που περίμενα. Πίστευα ότι θα ανταποκριθούν περισσότεροι στη δυνατότητα που τους δίνεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό όλοι οι άλλοι εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Εμείς τους καλέσαμε όλους και δηλώσαμε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά επιθυμούσαν να αποφοιτήσουν. Από κει και πέρα θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του νόμου» αναφέρει ο κ. Μπούρας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο αναμένεται να διαγραφούν περίπου 290.000 φοιτητές. Οι περισσότεροι, 83.970, προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών που είναι το παλαιότερο της χώρας.
