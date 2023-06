Πανεπιστήμιο Πατρών: Φιλανθρωπικός αγώνας για τον μικρό Μιχάλη

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία πήρε η ποδοσφαιρική ομάδα του τμήματος της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία πρέπει να στηριχθεί από όλους μας.

Μεθαύριο Σάββατο (1/7), θα πραγματοποιηθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (18.00) για φιλανθρωπικό σκοπό.

Πρόκειται για τον μικρό Μιχάλη από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, το οποίο ταλαιπωρείται από καρκίνο του ήπατος και χρειάζεται να μεταβεί άμεσα σε κέντρο υγείας της Γαλλίας για να κάνει μεταμόσχευση ήπατος.

Επειδή τα έξοδα της επέμβασης είναι πολλά για την οικογένεια, αποφάσισαν ως ποδοσφαιρική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών να διοργανώσουν έναν φιλικό αγώνα με αντίπαλο την αντίστοιχη του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με στόχο τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων για την κάλυψη μέρους των εξόδων της οικογένειας, έχοντας οριστεί ένα εισιτήριο 3 ευρώ για κάθε θεατή.

Η ιστορία του μικρού Μιχαήλ δημοσιοποιήθηκε από τον εθελοντικό οργανισμό «Παιδική Χαρά» και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν μέσα από την ιστοσελίδα https://paidikihara.com.

Οι λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε χρήματα για την οικογένεια του μικρού Μιχάλη είναι οι εξής:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ +

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

PAYPAL

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name