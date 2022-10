Πανεπιστήμιο Πατρών: To 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας – «Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» 21-23 Οκτωβρίου

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα, «Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης: κοινωνιολογικές αναγνώσεις» από 21-23 Οκτωβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Ρίο).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των διαστάσεων της πανδημικής κρίσης στο σχολείο και την κοινωνία. Η πανδημία αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επηρέασε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και το σχολείο. Η έναρξη του Συνεδρίου συνδυάζεται με την επιτιμοποίηση του Καθηγητή Νίκου Μουζέλη.

Για τον Νίκο Μουζέλη

Τα έργο και η επιστημονική δράση του Ομότιμου Καθηγητή του London School of Economics κ. Ν. Μουζέλη αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινωνιολογική σκέψη.

Είναι συνεπώς ιδιαίτερη η χαρά μας καθώς η έναρξη του συνεδρίου μας, του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στις 21/10/2022, θα συνδυαστεί με την αναγόρευση του Καθηγητή Ν. Μουζέλη σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών.

O Νίκος Μουζέλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Κοινωνιολογία από το London School of Economics. Διετέλεσε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Leicester και στο London School of Economics.

Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο London School of Economics. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για τη Μελέτη της Σύγχρονης Ελλάδας. Συμμετείχε στην πρώτη μετα-δικτατορική επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα.

Συμμετείχε επίσης στην οργάνωση του τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, καθώς και στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Έχει εκδόσει 8 βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και Κυριακάτικο τύπο.

Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Εργασίας και ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση.

Η βασική του εργογραφία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω έργα:

Organisation and Bureaucracy. An Analysis of Modern Theories (1967), [στα ελληνικά, 2009], Modern Greece. Facets of Underdevelopment (1978), [στα ελληνικά, 1978], Politics in the Semi-Periphery.

Early Parliamentarism and Late Industrialisation in the Balkans andLatin America (1986), [στα ελληνικά, 1987], Post- Marxist Alternatives. The Constructionof Social Orders (1990), [στα ελληνικά, 1992], Back to Sociological Theory. The Construction of Social Orders (1992), [στα ελληνικά, 1997], Sociological Theory.

Want Went Wrong? (1995), [στα ελληνικά, 2000], Modern and Postmodern Social Theories.Bridging the Divide (2009), [στα ελληνικά,

2011], Νεωτερικότητα και θρησκευτικότητα. Εκκοσμίκευση, φονταμενταλισμός, ηθική (2014), Ματιές στο μέλλον. Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος (2018).