Πανηγύρια και απονομή για την αήττητη Παναχαϊκή ΦΩΤΟ

Με τον πλέον εμφατικό τρόπο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη Β’ Εθνική Γυναικών η Παναχαϊκή, η οποία νίκησε εύκολα με 3-0 (25-13, 25-15, 25-15) σετ την Ολυμπιάδα, για την τελευταία αγωνιστική της Β΄ Εθνικής επισφραγίζοντας μια σεζόν απόλυτης κυριαρχίας και αγωνιστικής συνέπειας.

Με σοβαρότητα, καθαρό μυαλό και πλουραλισμό στην ανάπτυξη, οι πρωταθλήτριες δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, κλείνοντας ιδανικά μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης πραγματοποιήθηκε η απονομή των μεταλλίων και του κυπέλλου στην πρωταθλήτρια ομάδα.

Η πατρινή ομάδα κατέκτησε τον τίτλο αήττητη, αφήνοντας τη δεύτερη ομάδα σε απόσταση 16 βαθμών, επίδοση που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη διαφορά δυναμικότητας και τη σταθερότητα που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Τα μετάλλια απένειμαν ο ταμίας της ΕΣΠΕΠ Βαγγέλης Ξυγκάκης και το μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής της Ένωσης Κώστας Σβόλης, ενώ στη συνέχεια παρέδωσαν και το κύπελλο, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, επιβραβεύοντας την εξαιρετική πορεία της Παναχαϊκής.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αφετηρία για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η Παναχαϊκή στρέφει πλέον την προσοχή της στο τουρνουά ανόδου για την Α2 Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πάτρα από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου.

ΤΙΜΗΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Εκτός από τις βραβεύσεις της ΕΣΠΕΠ στις κοκκινόμαυρες, η διοίκηση της Παναχαϊκής ε τιμής ορισμένους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο τμήμα βόλεϊ της ομάδας.

Συγκεκριμένα, δόθηκε τιμητική πλακέτα στην οικογένεια Αντωνόπουλου της εταιρείας «Μαχρω», στον παράγοντα Ανδρέα Σπυρόπουλο και στον επίσης παράγοντα Θανάση Μπακουλόπουλο για την πολύχρονη πρόσφορα τους στο βόλεϊ και την Παναχαϊκή.

