Πάνω από 33.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία μετά το φονικό σεισμό – 83χρονη ανασύρθηκε ζωντανή μετά από μια βδομάδα ΒΙΝΤΕΟ

Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους το δράμα που ζουν Τουρκία και Συρία. Ο σεισμός της περασμένης Δευτέρας στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 33.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους προσωρινούς απολογισμούς των αρχών της Τουρκίας, των αρχών της Συρίας και οργανώσεων αρωγής σε τομείς της συριακής επικράτειας ελεγχόμενους από αντάρτες και τζιχαντιστές.

Σεισμός στην Τουρκία: Θερμή υποδοχή στην ΕΜΑΚ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – «Μας αγκάλιασαν, μας έλεγαν αδέρφια» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο μεταξύ, μια εβδομάδα μετά, μια 83χρονη έβγαλαν ζωντανοί Κινέζοι και Τούρκοι διασώστες από τα συντρίμμια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε εξαιτίας του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου στην πόλη Μαλάτια (νότια) νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο.

Τη γυναίκα έσωσε ομάδα της οργάνωσης Blue Sky Rescue, που ειδικεύεται στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κι εδρεύει στην κινεζική πόλη Τσονγκτσίνγκ, μαζί με τούρκους διασώστες, κάπου 125 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 βαθμών.

Η γυναίκα παρέμεινε παγιδευμένη στα συντρίμμια επταώροφου κτιρίου, χωρίς νερό ούτε τροφή, ωσότου διασώθηκε, τόνισε ο Γιανγκ Γι, μέλος της ομάδας.

Επρόκειτο για τον τρίτο άνθρωπο που κατάφεραν να σώσει η αποστολή της Blue Sky Rescue.

A woman pulled out from rubble 160 hours after twin quakes hit southern Turkish city of Hatay 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/pmA1c0FWYZ

At least 41 people pulled out from rubble of collapsed buildings as rescue teams work tirelessly in quake-hit regions

Rescue teams save more survivors of powerful earthquakes in southern Türkiye https://t.co/gakMlqr51J pic.twitter.com/JnDQZ6g955

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023