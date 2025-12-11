Πάνω από 4 δισ. δολαρίων η στρατιωτική βοήθεια του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία σε πακέτα PURL

Η υποστήριξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας καθώς παρέχεται η απαραίτητη αεράμυνα και άλλος εξοπλισμός έναντι των ρωσικών επιθέσεων

Πάνω από 4 δισ. δολαρίων η στρατιωτική βοήθεια του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία σε πακέτα PURL
11 Δεκ. 2025 11:48
Pelop News

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερα από 4 δισ. δολάρια σε κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά για την Ουκρανία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για τον Κατάλογο Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL).

Δείτε πώς στην Αυστραλία τα παιδιά κάτω των 16 χρόνων «έσπασαν» την απαγόρευση από τα social media

Από τον Αύγουστο του 2025, οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύουν περίπου 1 δισ. δολάρια κάθε μήνα, ενώ αναμένονται επιπλέον συνεισφορές αυτόν τον μήνα και το επόμενο έτος. Η υποστήριξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία, παρέχοντας απαραίτητη αεράμυνα και άλλο εξοπλισμό, καθώς συνεχίζει να αμύνεται έναντι των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο, ανακοινώθηκαν τρία νέα πακέτα PURL, αξίας 500 εκατ. δολαρίων το καθένα:

ένα πακέτο χρηματοδοτείται από κοινού από τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Πολωνία,
ένα δεύτερο πακέτο που χρηματοδοτείται από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία,
το τρίτο από το Βέλγιο, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα 2/3 των Συμμάχων έχουν δηλώσει ότι θα συνεισφέρουν στο PURL, ενώ και οι εταίροι του ΝΑΤΟ, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, έχουν επίσης δεσμευτεί για την υποστήριξή τους.

«Οι Σύμμαχοι εντείνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει του χειμώνα που έρχεται. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε Σύμμαχο για τη συμβολή του – αυτό κάνει πραγματική διαφορά στο πεδίο της μάχης. Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για τις πρόσφατες ανακοινώσεις τους. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα της κοινής μας υποστήριξης», δήλωσε ο Ρούτε, τονίζοντας ότι η κοινή υποστήριξη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:33 Πάτρα: Ενα σύντομο ιστορικό αφιέρωμα για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ