Πάνω από 90 μετασεισμοί μετά τα 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία – Συνεχής σεισμική δραστηριότητα στη Λεπτοκαρυά

Έντονη παραμένει η μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας μετά τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της ακολουθίας, καθώς δεκάδες μικρότερες δονήσεις καταγράφονται διαδοχικά.

09 Μαρ. 2026 11:16
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετασεισμική ακολουθία στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας μετά τον σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που καταγράφηκε την Κυριακή, με τη σεισμική δραστηριότητα να παραμένει ιδιαίτερα έντονη κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μέσα σε διάστημα 24 ωρών έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 90 μετασεισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Η συχνότητα των δονήσεων είναι αυξημένη, καθώς καταγράφεται κατά μέσο όρο μία σεισμική δόνηση κάθε 15 έως 20 λεπτά.

Οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι μικρού μεγέθους, κυμαινόμενοι μεταξύ 1,5 και 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σχετικά μικρό εστιακό βάθος των σεισμών, που υπολογίζεται περίπου στα δέκα χιλιόμετρα, καθιστά τις δονήσεις αισθητές σε αρκετές περιπτώσεις από τους κατοίκους της περιοχής.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της ακολουθίας, επισημαίνοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός μετασεισμών συχνά λειτουργεί εκτονωτικά για τη συσσωρευμένη σεισμική ενέργεια.

Παράλληλα εκτιμούν ότι η μετασεισμική δραστηριότητα ενδέχεται να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ημέρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής.

