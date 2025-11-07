Πάνω από κόμματα

07 Νοέ. 2025
Pelop News

Το ομόφωνο «όχι» του περιφερειακού συμβουλίου στην απόφαση για κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ θύμισε τον μύθο του Αισώπου με τα δυο δεμένα γαϊδουράκια που αναγκάστηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να φάνε τον σανό.
Η ομόνοια είναι απαραίτητη στην αυτοδιοίκηση, ειδικά όταν λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην της, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και η κομματική ταυτότητα επιβάλλεται να μπαίνει στο συρτάρι, όταν τα προβλήματα είναι κοινά.
Στην Περιφέρεια το έκαναν πράξη. Αρκεί, βέβαια, τέτοιου είδους υπερκομματικές υπερβάσεις να γίνονται από όλες τις παρατάξεις και σε άλλες περιπτώσεις και το ενδιαφέρον να μην είναι μονόπλευρο.
