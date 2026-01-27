ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του αποφάσισαν η κερκίδα τους στη Λιόν να μείνει κλειστή

Αυτό το ταξίδι που περίμεναν με ανυπομονησία, αλλά εξελίχθηκε σε θρήνο. Επτά νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους, κι άλλα τρία βρίσκονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας με την ελπίδα όλων ότι θα τα καταφέρουν να βγουν νικητές…

Τραγωδία στη Ρουμανία: «Ένας από τους επιζώντες μας ενημέρωσε, ένας πατέρας φώναζε πέστε μου αν ζει ο γιος μου»

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, με τους υπόλοιπους φίλους του Δικεφάλου που είχαν ξεκινήσει με κάθε μέσο το δικό τους ταξίδι προς την πόλη της Γαλλίας, να παίρνουν την απόφαση να μην βρεθεί κανείς στο Groupama Stadium.

Ήδη από την πρώτη στιγμή που έμαθαν τα θλιβερά νέα κάποια λεωφορεία ξεκινήσαν αμέσως από την Ουγγαρία το ταξίδι της επιστροφής για να βρεθούν στο πλευρό των τραυματιών και αργά το βράδυ οι οργανωμένοι αποφάσισαν ότι η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λιόν θα μείνει κλειστή την Πέμπτη.

