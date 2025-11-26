Πάπας Λέων: Έβγαλαν στην Τουρκία μέχρι και μπλουζάκια με το φωτογραφία του! ΦΩΤΟ

Ετοιμάζεται για το πρώτο αποστολικό ταξίδι του μετά την ενθρόνισή του με πρώτο σταθμό την Κωνσταντινούπολη

Πάπας Λέων: Έβγαλαν στην Τουρκία μέχρι και μπλουζάκια με το φωτογραφία του! ΦΩΤΟ
26 Νοέ. 2025 22:42
Pelop News

Ο Πάπας Λέων ετοιμάζεται για το πρώτο αποστολικό ταξίδι του μετά την ενθρόνισή του με πρώτο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια θα πάει στη Νίκαια της Βιθυνίας, για τους εορτασμούς των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20: «Δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε»!

Στην Τουρκία, σύμφωνα με το ΕΡΤnews όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι εκείνος που θα υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα.

Στη συνέχεια, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη συνάντηση του Πάπας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, καθώς θα είναι μια ιστορική συνάντηση, στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες.

Πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Τουρκία και τον Λίβανο, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους στην εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για τη σημασία του πρώτου αυτού αποστολικού ταξιδιού στο εξωτερικό.

«Αυτό το ταξίδι πραγματοποιείται κυρίως για να εορταστούν τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας και του χριστιανικού “Πιστεύω” όπως και να τιμήσουμε τη μορφή του Ιησού Χριστού.

Πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο. Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί και άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών» δήλωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Βρετανία: Στα σκαριά «τουριστικός φόρος»! Αυτά τα ποσά θα καλούνται θα πληρώνουν οι επισκέπτες
23:39 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Τότε λήγει η διορία
23:19 «Η απιστία λειτουργεί πάντα θετικά, αρκεί να μη γίνει καταστροφική. Προσωπικά την συγχωρώ την απιστία» αποκαλυπτικός ο Νίκος Κουρής
22:55 Οι 5 σωτήριες κινήσεις για τις αιμορροΐδες, οι συνήθειες που πρέπει να «κόψετε»
22:45 Ο πρώην πρόεδρος του Περού Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη για διαφθορά
22:42 Πάπας Λέων: Έβγαλαν στην Τουρκία μέχρι και μπλουζάκια με το φωτογραφία του! ΦΩΤΟ
22:35 Ο Βεζένκοφ δεν έφτασε στον Ολυμπιακό, που τα έκανε θάλασσα στο φινάλε
22:33 Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20: «Δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε»!
22:23 «Δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….», σπαρακτική η μαντινάδα πατέρα του 19χρονου στρατιώτη
22:13 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:02 ΗΠΑ: Πυροβόλησαν άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο, ΒΙΝΤΕΟ
21:54 Κέρκυρα: Η Adel τη «σφυροκοπά» ανελέητα! Πλημμύρισαν δρόμοι, αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 «Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά, ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και άλλος του γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο», ωμή βία στη Θεσσαλονίκη
21:33 Tα 8.000 ευρώ, τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο και το μίσος οδήγησαν στη Σαλαμίνα στη δολοφονία της 75χρονης
21:22 Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
21:12 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Πολλές προσαγωγές για εκμετάλλευση εργατών γης
21:03 Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών
20:52 Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα
20:42 Ένοπλες Δυνάμεις: Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο
20:31 Η 12άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ποιοι έμειναν «εκτός»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ