Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»

Απάντηση στις αντιδράσεις της Άγκυρας για τις έρευνες υδρογονανθράκων έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και ενισχύει τη γεωστρατηγική της θέση.

Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»
19 Φεβ. 2026 14:41
Pelop News

Τη θέση ότι η Ελλάδα ασκεί σταθερά και με σχέδιο τα κυριαρχικά της δικαιώματα διατύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά», ο υπουργός χαρακτήρισε τη σχετική απόφαση για την επέκταση των ερευνών «ιστορική», σημειώνοντας ότι η χώρα ουσιαστικά διπλασιάζει την περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθούν έρευνες. Όπως ανέφερε, πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι αυτή αντικατοπτρίζει την αντίδραση της Άγκυρας σε μια πραγματικότητα, δηλαδή ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της με συνέπεια, αυτοπεποίθηση και σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη τοποθετηθεί ξεκάθαρα, χαρακτηρίζοντάς το αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο και μη δεσμευτικό για τρίτες χώρες. Υπενθύμισε ότι σχετική αναφορά είχε συμπεριληφθεί και στα συμπεράσματα ευρωπαϊκού συμβουλίου, με τη στήριξη όλων των κρατών-μελών.

Παράλληλα, σημείωσε πως η εμπλοκή μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στις έρευνες δείχνει εμπιστοσύνη στη νομιμότητα των ελληνικών ενεργειών και υποδηλώνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτιάσεις που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η συζήτηση για τις ενεργειακές έρευνες και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις τους παραμένει ανοιχτή, με την ελληνική πλευρά να επιμένει ότι κινείται στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και της προάσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αυτή είναι η ποινή στην τραγουδίστρια που «σάρωσε» αυτοκίνητα στο Κολωνάκι
15:48 Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου
15:44 Βενετία: Παλίρροια γέμισε τα σοκάκια με ψάρια – Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media
15:40 Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη – Για ποιο λόγο
15:32 «Επιχειρηματικότητα» του delivery στην Πάτρα: Συγκαλυμμένη απασχόληση στη διανομή
15:24 Η ΕΛΑΣ έπιασε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε Καλαμάτα και Αττική – Ποια η δράση τους
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα
15:16 Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:08 Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
15:00 Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
14:58 Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
14:55 Δυτική Αχαΐα: Καρναβαλικά βραβεία σε μαθητές – Την Παρασκευή η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού
14:54 Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί – Στο επίκεντρο συνεργασίες και ψηφιακό κράτος
14:48 Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»
14:42 Κάρολος Γ΄ για τον Πρίγκιπα Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του»
14:41 Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»
14:35 Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα
14:30 Φυλακές Τρικάλων για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Αντικρουόμενες θέσεις για την ευθύνη της φονικής έκρηξης
14:26 Πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Επιπτώσεις στις πτήσεις – Αιχμές ελεγκτών για την ΥΠΑ
14:23 Ο Τουσκ καλεί τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ