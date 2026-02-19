Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»

Τη θέση ότι η Ελλάδα ασκεί σταθερά και με σχέδιο τα κυριαρχικά της δικαιώματα διατύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά», ο υπουργός χαρακτήρισε τη σχετική απόφαση για την επέκταση των ερευνών «ιστορική», σημειώνοντας ότι η χώρα ουσιαστικά διπλασιάζει την περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθούν έρευνες. Όπως ανέφερε, πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι αυτή αντικατοπτρίζει την αντίδραση της Άγκυρας σε μια πραγματικότητα, δηλαδή ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της με συνέπεια, αυτοπεποίθηση και σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη τοποθετηθεί ξεκάθαρα, χαρακτηρίζοντάς το αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο και μη δεσμευτικό για τρίτες χώρες. Υπενθύμισε ότι σχετική αναφορά είχε συμπεριληφθεί και στα συμπεράσματα ευρωπαϊκού συμβουλίου, με τη στήριξη όλων των κρατών-μελών.

Παράλληλα, σημείωσε πως η εμπλοκή μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στις έρευνες δείχνει εμπιστοσύνη στη νομιμότητα των ελληνικών ενεργειών και υποδηλώνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτιάσεις που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η συζήτηση για τις ενεργειακές έρευνες και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις τους παραμένει ανοιχτή, με την ελληνική πλευρά να επιμένει ότι κινείται στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και της προάσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

