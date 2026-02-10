Παπαστεργίου για social media: Ανάλογα με την ηλικία απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση

Με αφορμή τη συζήτηση για την απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατέψουμε τα παιδιά».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε «Διαμορφώνεται ένα ευρωπαϊκό κύμα -γιατί μαζί κινηθήκαμε με τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Δανία- προκειμένου όχι κάθε κράτος μόνο του αλλά και η Ευρώπη συνολικά να νομοθετήσει προκειμένου να προστατέψουμε τα παιδιά. Κάθε χώρα μπορεί να βρει τα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να κινηθεί και καλό είναι να κινηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα» και συμπλήρωσε: «Πρέπει να δούμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών, σε ποια ηλικία (σ.σ. θα ισχύσει η απαγόρευση), ποιες πλατφόρμες (σ.σ. θα απαγορευτούν. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι όταν πλέον αποφασίσουμε όλοι μας να νομοθετήσουμε, αυτή η νομοθεσία να μπορεί να σταθεί».

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε επίσης ότι «θα χρειαστούμε σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία να είναι οι γονείς εκεί, γιατί το κράτος δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σπίτι και σε κανένα κινητό παιδιού, να κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε, όμως σε όλη αυτή την πρωτοβουλία, οι εκπαιδευτικοί κυρίως οι γονείς θα πρέπει να είναι εκεί για να στηρίξουν όχι εμάς, αλλά στην ουσία το μέλλον και την σωστή ανατροφή των παιδιών τους».

Σε ερώτηση για το αν θα απαγορευτεί και στην Ελλάδα η χρήση των social media από μια ηλικία και κάτω, ο Δημήτρης Παπαστεργίου απάντησε: «Πρέπει να πάρουμε μέτρα, όλοι το καταλαβαίνουν ότι πλέον τα παιδιά μας κινδυνεύουν, και επιμένω σε αυτό. Η εικόνα παιδιών τα οποία πλέον εκφράζονται μόνο μέσω του διαδικτύου, δεν μιλάνε ή δεν ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά στέλνουν εικονίτσες και καρδούλες, δεν είναι εικόνα μιας γενιάς που θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Από την ώρα που θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, ναι, και οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί ανάλογα με την ηλικία είναι στο τραπέζι των συζητήσεων.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



