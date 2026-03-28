Παπαστεργίου προς δήμους: Από τα Smart Cities και την κυβερνοασφάλεια μέχρι τα δίκτυα και το G-Cloud, η επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης

Τον ρόλο της αυτοδιοίκησης ως ενός πεδίου που απαιτεί καθημερινή διαχείριση, ομαδικότητα και διαρκή προσαρμογή ανέδειξε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο συνέδριο «Κλεισθένης», στη θεματική ενότητα «Ψηφιακή διακυβέρνηση και ΟΤΑ». Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποίησε την πολυετή εμπειρία του στην αυτοδιοίκηση για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη λειτουργία ενός δήμου, τονίζοντας ότι η πραγματική του δύναμη βρίσκεται στους ανθρώπους του και στη δυνατότητα της διοίκησης να δουλεύει ως ομάδα.

Όπως σημείωσε, σε έναν δήμο κανείς δεν μπορεί να λειτουργεί μόνος του και γι’ αυτό ο ρόλος του δημάρχου, αλλά και του γενικού γραμματέα, είναι καθοριστικός. Με αθλητική μεταφορά, παρομοίασε τον δήμαρχο και τον γενικό γραμματέα με «playmaker», εξηγώντας ότι οφείλουν να οργανώνουν το παιχνίδι, να μοιράζουν σωστά τις ευθύνες και να δημιουργούν τις συνθήκες ώστε η ομάδα να αποδίδει, κρατώντας όμως και την ευθύνη των δύσκολων αποφάσεων όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή.

Στο ίδιο πνεύμα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της καλύτερης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στους ΟΤΑ. Υπογράμμισε ότι οι δήμοι είναι μεγάλοι οργανισμοί που χρειάζονται πιο σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης, ώστε να αξιοποιείται ουσιαστικά το προσωπικό που ήδη διαθέτουν. Όπως είπε, κάθε εργαζόμενος μπορεί να προσφέρει κάτι χρήσιμο και η ευθύνη της διοίκησης είναι να αντλήσει από κάθε συνεργάτη και υπάλληλο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή του είχε το πρόγραμμα Smart Cities, για το οποίο ανέφερε ότι η ανταπόκριση των δήμων ήταν τεράστια. Όπως είπε, κατατέθηκαν 320 προτάσεις σε μια διαχειριστική αρχή που μέχρι πρότινος είχε δυνατότητα να αξιολογεί περίπου 80 τον χρόνο, γεγονός που δείχνει και το μέγεθος της πίεσης που δημιουργήθηκε στο σύστημα. Σύμφωνα με τον υπουργό, το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο για τους περισσότερους δήμους, με τα βασικά ανοιχτά ζητήματα να εντοπίζονται κυρίως σε μικρότερους δήμους και στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η διευκρίνιση που έδωσε για τους δήμους που είχαν δει τμήματα των έργων τους να απεντάσσονται ως μη υλοποιήσιμα. Όπως εξήγησε, όσοι έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικό μέρος του έργου τους μπορούν να επανέλθουν και να ζητήσουν να αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα ποσά που δικαιούνται, αρκεί να πρόκειται για παρεμβάσεις που είχαν αποκλειστεί ως προς την υλοποίηση και όχι για εκπτώσεις. Έφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Ψηφιακά Δίδυμα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είχαν απορριφθεί λόγω δυσκολίας στον προσδιορισμό του προϋπολογισμού, αφήνοντας όμως ανοιχτό περιθώριο τα αντίστοιχα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν αλλού μέσα στο ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Όπως είπε, περίπου 100 δήμοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.

Σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του αφιερώθηκε και στην κυβερνοασφάλεια, πεδίο στο οποίο ο ίδιος αναγνώρισε ότι η αυτοδιοίκηση έχει ήδη πάρει μαθήματα από τα λάθη του παρελθόντος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε διαβούλευση νέο πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για την κυβερνοασφάλεια των δήμων, με μια διαφορετική λογική σε σχέση με το παρελθόν. Αντί να ζητηθούν ξανά εκατοντάδες ξεχωριστές προτάσεις από κάθε δήμο, θα ακολουθηθεί κεντρικός σχεδιασμός: ένας ενιαίος διαγωνισμός, μία εταιρεία ανάδοχος και κατόπιν στοχευμένη αποτύπωση των πραγματικών αναγκών κάθε δήμου, ώστε να παρασχεθούν προσαρμοσμένες λύσεις.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στους δείκτες και στη μέτρηση επιδόσεων στους ΟΤΑ, τονίζοντας ότι καμία ουσιαστική βελτίωση δεν μπορεί να υπάρξει αν πρώτα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για το πού βρίσκεται κάθε δήμος. Όπως είπε, το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη προχωρήσει σε μια σημαντική πρωτοβουλία συλλογής και αξιοποίησης στοιχείων από περίπου δέκα υφιστάμενα μητρώα, ενώ ζητήθηκε και από τους γενικούς γραμματείς να συμβάλουν δηλώνοντας τις επιδόσεις των δήμων τους. Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι πλέον συγκεντρώνονται και οργανώνονται όλα αυτά τα δεδομένα δημιουργεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διοίκηση και τον σχεδιασμό πολιτικών.

Στο πεδίο των υποδομών ύδρευσης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει σημαντικό έργο για τις ΔΕΥΑ, με στόχο την ακριβή χαρτογράφηση των δικτύων μέσω ενός ενιαίου GIS. Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις σήμερα υπάρχει μόνο μια γενική γνώση για τη θέση και τη διάταξη των αγωγών, γεγονός που δυσκολεύει τόσο τη διαχείριση όσο και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων. Το έργο αυτό, όπως είπε, θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

Εκτενής ήταν και η αναφορά του στον ευρωπαϊκό κανονισμό για το Giga Infrastructure Act, που αφορά την ανάπτυξη των δικτύων ευρυζωνικών επικοινωνιών. Ο υπουργός σημείωσε ότι η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση επιχειρεί να βάλει τάξη στο συχνό φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων των εταιρειών μέσα στις πόλεις, με πολλαπλές εκσκαφές στα ίδια σημεία. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον συντονισμό των έργων, στην καλύτερη αξιοποίηση της πλατφόρμας «e-Διέλευσις» και στη θέσπιση πιο σαφών διαδικασιών αλλά και κυρώσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τα έργα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και Ultra-Fast Broadband, τα οποία, όπως υπενθύμισε, αφορούν τη διασύνδεση περίπου 16.500 δημόσιων κτιρίων, μεταξύ αυτών δήμων, σχολείων και ΚΑΠΗ, με υψηλές ταχύτητες. Ο στόχος, όπως είπε, είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της συνδεσιμότητας, ακόμη και σε ταχύτητες επιπέδου Gbps όπου υπάρχει οπτική ίνα. Σε ό,τι αφορά το UFBB, σημείωσε ότι ο σχεδιασμός παραμένει ανοιχτός σε προσαρμογές, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν περισσότερες περιοχές, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αποκέντρωση δεν μπορεί να είναι απλώς πολιτικό σύνθημα αλλά πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά τεχνολογικά εργαλεία.

Κλείνοντας, ο υπουργός έστρεψε την προσοχή των στελεχών της αυτοδιοίκησης στη σημασία των δεδομένων και των κεντρικών ψηφιακών υποδομών του κράτους. Τόνισε ότι το Δημόσιο διαθέτει πλέον σημαντικό όγκο δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους δήμους σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, η πολεοδομία και ο τοπικός σχεδιασμός. Παράλληλα, κάλεσε τους ΟΤΑ να κάνουν μεγαλύτερη χρήση κεντρικών λύσεων όπως το G-Cloud για λόγους ασφάλειας, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι κυβερνοεπιθέσεις δείχνουν ότι οι τοπικές υποδομές δεν μπορούν να μένουν ανοχύρωτες. Ζήτησε επίσης από τα στελέχη των δήμων να καταγράψουν με σαφήνεια τις ανάγκες τους σε λογισμικό, υπενθυμίζοντας ότι το υπουργείο διαθέτει δωρεάν άδειες για το ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές κατευθύνονται σε πραγματικές και καταγεγραμμένες ανάγκες.

Η συνολική εικόνα που θέλησε να δώσει ο Δημήτρης Παπαστεργίου ήταν σαφής: η αυτοδιοίκηση βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη φάση ψηφιακής μετάβασης, αλλά για να περάσει από τις εξαγγελίες στην πράξη χρειάζεται καλύτερη διοίκηση, πιο γρήγορες διαδικασίες, ουσιαστική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και καθαρή εικόνα των αναγκών κάθε δήμου.

