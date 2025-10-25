Παραιτήθηκε σε μια μέρα ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου

Υπενθυμίζεται ότι σε αναρτήσεις του στα social media το 2020 αποθέωνε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

25 Οκτ. 2025 20:13
Την παραίτησή του υπέβαλε το Σάββατο ο Γιώργος Παπαβασιλείου, μόλις μία ημέρα μετά τον ορισμό του στη θέση του επικεφαλής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη,

Υπενθυμίζεται ότι σε αναρτήσεις του στα social media το 2020 αποθέωνε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η δήλωση του Γιώργου Παπαβασιλείου έχει ως εξής:

Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή απο όποια θέση μου ζητηθεί.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαβασιλείου τον Νοέμβριο του 2020 και με αφορμή περιστατικά βίας σε πανεπιστήμια έγραφε: «Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο».

Σε άλλη ανάρτηση τον Απρίλιο του 2021 τα σχόλια του κ.Παπαβασιλείου αφορούσαν τον τότε γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για το γεγονός ότι είχαν συγχωνευτεί 25 πιστοποιητικά από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο», ήταν το σχόλιό του.

