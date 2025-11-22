Παράνομοι μικροπωλητές «πνίγουν» τις λαϊκές της Πάτρας: Οι έλεγχοι της Αστυνομίας αραιώνουν, οι νόμιμοι παραγωγοί ασφυκτιούν

Στις μεγάλες λαϊκές αγορές της Πάτρας το παραεμπόριο επιστρέφει δυναμικά, με πλανόδιους μικροπωλητές να στήνουν πάγκους χωρίς άδεια και τους νόμιμους παραγωγούς να βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται. Οι αστυνομικοί έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά όχι με την ένταση προηγούμενων ετών.

22 Νοέ. 2025 15:00
Pelop News

Στις παρυφές των μεγάλων λαϊκών αγορών της Πάτρας έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια το «μέτωπο» των ελέγχων της Αστυνομίας, με επίκεντρο τους παράνομους μικροπωλητές που στήνουν πάγκους χωρίς άδεια.

Πρόκειται για πλανόδιους πωλητές που εμφανίζονται κυρίως γύρω από τις μεγάλες λαϊκές, εκτός του επίσημου χώρου, διαθέτοντας προϊόντα χωρίς φορολογικά στοιχεία και χωρίς κανέναν έλεγχο. Τυπικά, την ευθύνη για την αντιμετώπιση του φαινομένου φέρει η ΕΛΑΣ, όμως όσοι γνωρίζουν την κατάσταση παρατηρούν ότι η παρουσία της δεν είναι πια τόσο συχνή όσο στο παρελθόν. Ελεγχοι γίνονται, αλλά κατά διαστήματα, με την ένταση να έχει σαφώς ατονήσει σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Την ίδια ώρα, οι νόμιμοι παραγωγοί και έμποροι στις λαϊκές αγορές βλέπουν τους τζίρους τους να πιέζονται από δύο πλευρές. Από τη μία, η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει μειωθεί αισθητά. «Ο κόσμος δεν έχει χρήματα» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών Πάτρας Αλέκος Θανόπουλος, σημειώνοντας ότι η κίνηση έχει πέσει και ο καταναλωτής πλέον κάνει πολύ πιο φειδωλές αγορές. Από την άλλη, οι παράνομοι μικροπωλητές εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το περιβάλλον φτώχειας και μειωμένης κατανάλωσης, προσφέροντας φθηνά προϊόντα, χωρίς όμως να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που έχουν όσοι διαθέτουν νόμιμη άδεια.

Παράνομοι μικροπωλητές «πνίγουν» τις λαϊκές της Πάτρας: Οι έλεγχοι της Αστυνομίας αραιώνουν, οι νόμιμοι παραγωγοί ασφυκτιούν

Αλέκος Θανόπουλος

Ετσι, σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία, οι επαγγελματίες που πληρώνουν άδειες, τέλη και εισφορές, βλέπουν να χάνεται μέρος του εισοδήματός τους προς όφελος ενός ανεξέλεγκτου παραεμπορίου. Επισημαίνουν μάλιστα ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς οικονομικό, αλλά και ζήτημα θεσμών, καθώς υπονομεύεται ο υγιής ανταγωνισμός και καλλιεργείται ένα κλίμα ατιμωρησίας γύρω από τις λαϊκές.

Πάντως, σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές, οι ίδιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι έχουν εκλείψει σε μεγάλο βαθμό τα φαινόμενα «προστασίας» και οι απόπειρες συγκεκριμένων προσώπων να καθορίζουν θέσεις και ρόλους μέσα στις λαϊκές. Η Αστυνομία είχε παρέμβει οργανωμένα, απομακρύνοντας άτομα που επιχειρούσαν να επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες και αυτό θεωρείται σήμερα μια κατάκτηση.

Το ζήτημα, πάντως, δεν περιορίζεται στη λαϊκή αγορά της Αγίας Σοφίας. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες λαϊκές της Πάτρας, όπως στην περιοχή των Προσφυγικών, όπου επίσης εμφανίζονται παράνομοι μικροπωλητές. Οι επαγγελματίες ζητούν πιο σταθερή, στοχευμένη και ουσιαστική παρουσία της Αστυνομίας, ώστε να υπάρξει ξανά ξεκάθαρο πλαίσιο για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της πόλης.

