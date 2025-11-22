Παράταση δύο ετών στα ESG – Θεοδωρικάκος: Νέα ρύθμιση για την ΟΝΕΧ και ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβεβαίωσε ότι με βάση ευρωπαϊκή οδηγία δίνεται διετής παράταση στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG) για τις περισσότερες εταιρείες. Όπως είπε σε συνέντευξή του στο ERTNEWS, το υπουργείο θα παρέμβει νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να προσαρμοστεί το εθνικό πλαίσιο. Παρά την παράταση, παραμένει η υποχρέωση για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 500 εργαζόμενους και ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και στη συνάντησή του με την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπενθύμισε ότι το 2022 η κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC ενίσχυσε τα ναυπηγεία με ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή, όπως σημείωσε, επέτρεψε την επαναλειτουργία τους, δίνοντας δουλειά σε χιλιάδες εργαζόμενους και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ΟΝΕΧ έχει ζητήσει να αναπτύξει επιπλέον λιμενικές, μεταφορικές, διαμετακομιστικές και ενεργειακές δραστηριότητες στα 650 στρέμματα που της έχουν παραχωρηθεί. Με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, θα δοθεί η δυνατότητα να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο σύμβασης παραχώρησης.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο αυτό εξυπηρετεί πολλαπλά την ελληνική οικονομία, τους εργαζόμενους που θα δουν νέες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται, αλλά και το ευρύτερο εθνικό συμφέρον. Υπογράμμισε επίσης ότι οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες «βασικό στρατηγικό σύμμαχο επί δεκαετίες».

Σε ό,τι αφορά τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για μία σημαντική μεταρρύθμιση που, όπως είπε, οφείλουν να στηρίξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η νέα αρχή θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, συγκεντρώνοντας όλες τις αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου της αγοράς. Θα ενισχυθεί με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο να αποτελέσει έναν ισχυρό μηχανισμό προστασίας του καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά.

