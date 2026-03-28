Παράτησε την Αθήνα για το Σοποτό Καλαβρύτων: Από το μηδέν στη ζωή

Στην Αθήνα, ο Στέλιος Πατέλης ζούσε έως τον Ιανουάριο του 2022, μια ζωή που έμοιαζε επιτυχημένη: διατηρούσε μια κερδοφόρα επιχείρηση καλλιέργειας μανιταριών, είχε οικογένεια και μια σταθερή καθημερινότητα. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Σοβαρά προβλήματα υγείας, έντονη οικονομική πίεση και μια πιεστική καθημερινότητα, τον οδήγησαν σε μια ριζική απόφαση. Μαζί με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους εγκατέλειψαν τα πάντα και μετακινήθηκαν αρχικά στη Γορτυνία, αναζητώντας μια νέα αρχή. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή, όταν η επιχείρησή τους στην Αθήνα αφανίστηκε από χιονοθύελλα, αναγκάζοντάς τους να ξεκινήσουν από το μηδέν.

Μέσα από σκληρή χειρωνακτική εργασία -με τον ίδιο να φτάνει στο σημείο να ανοίγει… τάφους για να επιβιώσουν– κατάφεραν σταδιακά να σταθούν στα πόδια τους. Η διαδρομή αυτή τους οδήγησε τελικά πριν ένα χρόνο στο Σοποτό Καλαβρύτων, όπου δημιούργησαν το μικρό εστιατόριο «Η χαρά της ζωής». Σήμερα, η υγεία του έχει αποκατασταθεί, τα παιδιά έχουν διακριθεί στο σχολείο και η οικογένεια ζει ενωμένη, έχοντας ανακαλύψει μια διαφορετική, ουσιαστική ποιότητα ζωής.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σαν να έκλεισε μια πόρτα με θόρυβο στην Αθήνα και να άνοιξε μια άλλη, σχεδόν αθόρυβα, στα βουνά της Γορτυνίας. Οχι με σχέδιο ζωής, αλλά με ανάγκη. Οχι από επιθυμία για περιπέτεια, αλλά από την πίεση μιας καθημερινότητας που είχε φτάσει στα όριά της.

Η απόφαση πάρθηκε γρήγορα, σχεδόν βίαια. Πίσω έμενε μια επιχείρηση ετών, μια ζωή οργανωμένη, αλλά και μια φθορά που δεν φαινόταν με την πρώτη ματιά. Η υγεία του είχε κλονιστεί σοβαρά, το σώμα του δεν άντεχε άλλο τον ρυθμό της πόλης, ενώ τα παιδιά του έδειχναν σημάδια αποσύνδεσης από το σχολείο, από τη χαρά, από την ίδια την καθημερινότητα.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Το πρώτο τους καταφύγιο ήταν το χωριό Μοναστηράκι στη Γορτυνία. Ορεινό, σιωπηλό, σχεδόν ξεχασμένο. Εκεί όπου ο χειμώνας είναι βαρύς και η ζωή απαιτεί αντοχές. Η άφιξη συνοδεύτηκε από ένα αίσθημα κενού: λίγοι άνθρωποι, κλειστά σπίτια, μια αίσθηση εγκατάλειψης. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σιωπή υπήρχε κάτι που έλειπε από την πόλη. Ο χώρος για να ξαναστήσεις μια ζωή από τα συντρίμμια της.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, δεν άργησε να δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Μόλις μία μέρα μετά την εγκατάστασή τους, μια σφοδρή χιονοθύελλα στην Αθήνα κατέστρεψε ολοσχερώς τη μονάδα μανιταριών που αποτελούσε τη βασική τους πηγή εισοδήματος. Η καταστροφή ήταν απόλυτη. Μέσα σε λίγες ώρες, ό,τι είχαν χτίσει για δεκαετίες χάθηκε.

Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια δεν ξεκινούσε απλώς από το μηδέν, ξεκινούσε κάτω από το μηδέν. Η επιβίωση έγινε καθημερινός αγώνας. Δεν υπήρχαν επιλογές, μόνο ανάγκες. Και ο Στέλιος βρέθηκε να κάνει δουλειές που απείχαν πολύ από την προηγούμενη ζωή του. Τα έχασε όλα, εκτός από ένα: Την πίστη του στον Θεό. Αυτό τον κράτησε όρθιο!

ΑΝΟΙΓΕ… ΤΑΦΟΥΣ

Η εικόνα είναι ωμή και βαθιά ανθρώπινη. Ενας άνθρωπος που άφησε πίσω του μια επιτυχημένη επιχείρηση, να σκάβει τη γη σε νεκροταφεία για να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για την οικογένειά του. Το χώμα βαρύ, τα χέρια κουρασμένα, η σιωπή γύρω του σχεδόν απόλυτη. Δεν υπήρχε περιθώριο για σκέψη, μόνο για αντοχή.

Παράλληλα, η σύζυγός του εργαζόταν ως καθαρίστρια, ενώ τα παιδιά προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, πολύ μακριά από όσα γνώριζαν.

Τα πρώτα χρόνια κύλησαν δύσκολα. Τα ελαιόδεντρα που ανέλαβαν χρειάζονταν χρόνο για να αποδώσουν και η καθημερινότητα συχνά άγγιζε τα όρια της επιβίωσης. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκληρή συνθήκη, άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες αλλαγές.

Η υγεία του βελτιώθηκε. Το σώμα του, μακριά από την ένταση της πόλης, άρχισε να βρίσκει ξανά ισορροπία. Η χειρωνακτική εργασία, όσο σκληρή κι αν ήταν, λειτούργησε σχεδόν θεραπευτικά.

Τα παιδιά επίσης άλλαξαν. Από μαθητές που δυσκολεύονταν, έγιναν άριστοι. Η ηρεμία, η φύση και η ουσιαστική επαφή με την οικογένεια δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο ζωής.

Η οικογένεια έμαθε να λειτουργεί ως σύνολο. Να μοιράζεται, να αντέχει, να προχωρά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τη σκληρή και γεμάτη δοκιμασίες διαδρομή στη Γορτυνία, η πορεία της οικογένειας τους οδήγησε στο Σοποτό Καλαβρύτων, έναν μικρό, σχεδόν ερημωμένο τόπο, όπου αποφάσισαν συνειδητά να ριζώσουν. Ο Στέλιος διάβασε τυχαία στο διαδίκτυο μία αγγελία για ένα κατάστημα που νοικιαζόταν. Ανταποκρίθηκαν χωρίς πολλές σκέψεις, το ανέλαβαν και το ονόμασαν «Η χαρά της ζωής».

Δεν αποτέλεσε απλώς μία νέα επαγγελματική προσπάθεια, αλλά τη φυσική συνέχεια μίας διαδρομής αντοχής και επανεκκίνησης. Εναν χώρο όπου η επιβίωση μετατράπηκε σε δημιουργία, και η δυσκολία σε εμπειρία ζωής.

Σήμερα, το εστιατόριο σφύζει από επισκέπτες όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, αλλά από ολόκληρη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας πως αυτή η μετακίνηση δεν ήταν απλώς αλλαγή τόπου, αλλά μία βαθιά αλλαγή ζωής.

