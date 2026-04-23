Παρέμβαση Αλεξόπουλου στην ΚΕΔΕ για τους συμβασιούχους

Ο κ. Αλεξόπουλος στο πλαίσιο της συζήτησης για τη στελέχωση και τη βιωσιμότητα των κοινωνικοπρονοιακών δομών και την ανάγκη διατήρησης του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού ως καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια και την ποιότητα των υπηρεσιών

23 Απρ. 2026 17:12
Την επιτακτική ανάγκη κατάργησης του νόμου Βορίδη που έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο εκατοντάδες εργαζόμενους στους Δήμους όλης της χώρας επεσήμανε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο κ. Αλεξόπουλος στο πλαίσιο της συζήτησης για τη στελέχωση και τη βιωσιμότητα των κοινωνικοπρονοιακών δομών και την ανάγκη διατήρησης του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού ως καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, ως μέλος  της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», εισηγήθηκε την κατάργηση του νόμου Βορίδη, ο οποίος υποχρεώνει τους  Δήμους να ασκήσουν έφεση σε πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν δικαιώσει τους εργαζόμενους. Μάλιστα,  ο Δήμαρχος, συνεπής και στη δέσμευσή του απέναντι στους συμβασιούχους του Δήμου, ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, αντίστοιχη αυτής που εφαρμόστηκε για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», ώστε να δικαιωθεί και το προσωπικό  των κοινωνικοπρονοιακών δομών.

Η πρόταση του κ. Αλεξόπουλου  έγινε αποδεκτή και ενσωματώθηκε στο τελικό ψήφισμα της ΚΕΔΕ, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Αυτοδιοίκησης να στηρίξει έμπρακτα τους εργαζόμενους.

