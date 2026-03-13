Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών για το ενεργειακό κόστος – Προειδοποίηση για νέες πιέσεις στην αγορά

Την έντονη ανησυχία του για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο ενεργειακό κόστος, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και συνολικά στην αγορά, εκφράζει με παρέμβασή του ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών.

Όπως επισημαίνει, η γεωπολιτική αστάθεια που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή τροφοδοτεί ένα νέο κύμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργώντας τον φόβο για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Μια τέτοια εξέλιξη, σημειώνει, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη δοκιμάζονται από υψηλά λειτουργικά κόστη.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την πορεία των εξελίξεων, εκτιμώντας πως οποιαδήποτε νέα αναταραχή στο ενεργειακό πεδίο δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες για την εμπορική δραστηριότητα και την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών. Όπως υπογραμμίζεται, οι επιπτώσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά αγγίζουν συνολικά την τοπική οικονομία και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Στην ανακοίνωση καταγράφεται η ανάγκη να διατηρηθεί κλίμα σταθερότητας και να αποτραπούν φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, που θα επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τόσο τον εμπορικό κόσμο όσο και τους καταναλωτές. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι απαιτείται συνεχής εποπτεία της αγοράς και άμεση αντίδραση όπου και όταν αυτή κρίνεται αναγκαία.

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών θέτει τρεις βασικές προτεραιότητες: τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές της ενέργειας και των βασικών αγαθών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περίπτωση νέας επιβάρυνσης από το ενεργειακό κόστος.

Όπως σημειώνει, η προστασία της επιχειρηματικότητας και η διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά και να στηριχθεί η τοπική οικονομία σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά όποτε αυτό απαιτείται, με στόχο να αναδεικνύει εγκαίρως τα προβλήματα που προκύπτουν για τον εμπορικό κόσμο και να διεκδικεί τις αναγκαίες λύσεις.

