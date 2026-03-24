Πάσχα με αρνί «χρυσάφι»: Πόσο θα κοστίσει το πασχαλινό τραπέζι – «Φωτιά» στις τιμές του οβελία

Σε τροχιά ανόδου βρίσκονται οι τιμές στα αμνοερίφια ενόψει της πασχαλινής περιόδου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να προκαλούν έντονο προβληματισμό σε καταναλωτές και κρεοπώλες. Ο συνδυασμός των επιζωοτιών που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων αναμένεται να οδηγήσει την τιμή του κιλού σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το κόστος για το παραδοσιακό αρνί και κατσίκι αναμένεται φέτος αυξημένο κατά περίπου 2 ευρώ το κιλό σε σύγκριση με πέρυσι, με τις τιμές στα συνοικιακά κρεοπωλεία να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τα 17 ευρώ.

Χαρακτηριστικές ήταν άλλωστε οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς στην Πάτρα που δημοσίευσε η «Π» και το pelop.gr, σύμφωνα με τις οποίες η τιμή καταναλωτή αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα που θα καταστήσουν το αρνί «είδος πολυτελείας».

Ο συνδυασμός της οικονομικής πίεσης των καταναλωτών και του φόβου που προκαλούν οι ζωονόσοι (ευλογιά και αφθώδης πυρετός) διαμορφώνουν ένα «εκρηκτικό» μείγμα. Βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό είναι:

Η ευλογιά έχει ήδη οδηγήσει στη θανάτωση περίπου 500.000 ζώων , ενώ ο πρόσφατος εντοπισμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές.

Η άνοδος στην τιμή των καυσίμων έχει επηρεάσει άμεσα τα μεταφορικά έξοδα, επιβαρύνοντας την τελική τιμή στο ράφι.

Η μείωση της παραγωγής λόγω των ασθενειών περιορίζει τη διαθεσιμότητα, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω.

Πολλοί καταναλωτές, θορυβημένοι από το κύμα ακρίβειας, έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορές «πρώτης ανάγκης» στα 13 ευρώ το κιλό, επιλέγοντας την κατάψυξη για να εξασφαλίσουν το πασχαλινό τραπέζι. Από την πλευρά τους, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναμένεται να χρησιμοποιήσουν και φέτος το αρνί ως προϊόν «κράχτη», προσφέροντας χαμηλότερες τιμές για να προσελκύσουν πελάτες, παρά το υψηλό κόστος προμήθειας.

