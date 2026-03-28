ΠΑΣΟΚ: Χαμηλοί τόνοι, καθαρό «όχι» στη ΝΔ και μηνύματα για την επόμενη μέρα στο Συνέδριο

Σε πιο ήπιους τόνους απ’ ό,τι πολλοί ανέμεναν εξελίχθηκε η δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο, παρότι το προηγούμενο διάστημα είχε σημαδευτεί από σκληρές εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, με αποκορύφωμα τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση αυτού του πιο ελεγχόμενου κλίματος έπαιξε, σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώθηκε, η παρέμβαση στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής του κόμματος, που έστειλε σαφές μήνυμα πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό επίπεδο. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει όσα είχε ήδη πει στην εναρκτήρια ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης και φαίνεται πως λειτούργησε κατευναστικά στο εσωτερικό του συνεδρίου.

Σημαντική, έστω και δευτερευόντως, αποδείχθηκε και η απόφαση να αφαιρεθεί από την αρχική εισήγηση για τις καταστατικές αλλαγές η πρόβλεψη που απαιτούσε το 15% των συνέδρων ως προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Η διευκρίνιση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ποσοστό αυτό είχε ενδεικτικό χαρακτήρα και ότι το ζήτημα παραπέμπεται στο συνέδριο για απόφαση φάνηκε να ικανοποιεί μεγάλο μέρος των συνέδρων. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί επέμειναν ότι τέτοιου τύπου αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά, προτείνοντας ακόμη και τη διεξαγωγή ειδικού καταστατικού συνεδρίου μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Από το βήμα του συνεδρίου, ο Γιώργος Παπανδρέου κατέθεσε, όπως είπε, μια πρόταση δημοκρατικής και ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας, την οποία περιέγραψε και ως πλαίσιο διαλόγου για μια μεγάλη, ενωτική και νικηφόρα παράταξη. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά για να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της χώρας. Στο ίδιο πνεύμα, πρότεινε στην επόμενη Βουλή μια αναθεώρηση του Συντάγματος που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θεσμικό οπλοστάσιο για μια ριζοσπαστική δημοκρατική μετάβαση, μιλώντας παράλληλα και για μια «Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων» που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε έμφαση στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί απευθείας στους πολίτες, χωρίς μεσάζοντες και πολιτικές περιχαρακώσεις. Όπως σημείωσε, το κόμμα οφείλει να μιλήσει όχι μόνο στους παραδοσιακούς του ψηφοφόρους, αλλά και σε πολίτες που στο παρελθόν ψήφισαν είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι προηγούμενες επιλογές τους δεν τους δεσμεύουν εφ’ όρου ζωής. Ταυτόχρονα, αφού συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την εναρκτήρια παρέμβασή του, προσδιόρισε ως βασικές προγραμματικές προτεραιότητες την αναστήλωση των θεσμών, την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και μια στρατηγική ανάπτυξης με συμπερίληψη. Έστειλε, δε, σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η όποια συζήτηση για αναθεώρηση του Συντάγματος έχει νόημα μόνο εφόσον προηγείται ο σεβασμός του ίδιου του Συντάγματος.

Ο Χάρης Δούκας, ανεβαίνοντας στο βήμα, θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση στις παλαιότερες αιχμές περί «εκτός πραγματικότητας» στρατηγικής. Όπως είπε, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον μέσα στην πραγματικότητα, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος επέμεινε επί τέσσερις μήνες ώστε να υπάρξει γραπτή και σαφής δέσμευση πως το κόμμα δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, επανέφερε τη θέση του υπέρ του διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και έθεσε ξεκάθαρα τον εκλογικό στόχο, δηλώνοντας ότι για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση δεν αρκεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος προσπάθησε να αποτυπώσει το πολιτικό αδιέξοδο μιας πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ με τη φράση «είναι το πρόβλημα και είμαστε η λύση». Θέλησε έτσι να δείξει ότι μια τέτοια συνύπαρξη θα ήταν αντιφατική όχι μόνο πολιτικά, αλλά και σε επίπεδο στρατηγικής αξιοπιστίας. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο Χάρης Δούκας επέμεινε στη συγκεκριμένη γραμμή, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε τελικά στη σαφή υιοθέτησή της. Στη συνέχεια έθεσε ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη νίκη το σύστημα, την οργάνωση και την ενότητα, προσδιορίζοντας μάλιστα ως μεγάλο στόχο την επιστροφή 1,5 εκατομμυρίου ψηφοφόρων στην κάλπη και, τελικά, την εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, από την πλευρά της, επέλεξε να δώσει βάρος στο ζήτημα της εσωτερικής δημοκρατίας στο κόμμα, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς διάφορες κατευθύνσεις. Υποστήριξε ότι η δημοκρατία στο εσωτερικό μιας παράταξης δεν σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να επιδίδεται σε ατέρμονες εσωτερικές συγκρούσεις, ούτε ότι μπορεί να κυριαρχεί η λογική της μονοπρόσωπης αρχής. Αντιθέτως, όπως τόνισε, δημοκρατία σημαίνει όργανα που λειτουργούν κανονικά, χωρίς προσωπικές στρατηγικές και εσωτερικά «μπαζούκας». Η ίδια μίλησε για ένα κόμμα ενιαίο, αυτόνομο, χωρίς ανάγκη από συμπληρωματικές ταυτότητες, αλλά ανοιχτό σε συνεργασίες μέσα στην κοινωνία και στη Βουλή, αποκλείοντας όμως ρητά κάθε σύμπλευση με τη ΝΔ.

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό σημείο αναφοράς όλων των βασικών παρεμβάσεων ήταν η αποσαφήνιση ότι δεν υπάρχει περιθώριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, κάθε ομιλητής επιχείρησε να περάσει το δικό του μήνυμα για το πώς θα πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ την επόμενη περίοδο.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μίλησε για μάχη νίκης και όχι απλώς για μάχη παράταξης, τονίζοντας ότι η αναγκαία διεύρυνση δεν μπορεί να χτιστεί πάνω σε έναν απλοϊκό αντιδεξιό ή αντιμητσοτακικό λόγο, αλλά σε πολιτική συνάφεια και καθαρό περιεχόμενο. Περιέγραψε συγκεκριμένα την πολιτική του πλατφόρμα με τον τίτλο «Αλλαγή +» και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να σταθεί με σαφήνεια στο πλευρό των «αθέατων», εκείνων δηλαδή που μένουν εκτός της κεντρικής πολιτικής και επικοινωνιακής προσοχής.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης τάχθηκε υπέρ του προγραμματικού διαλόγου, αποσαφηνίζοντας ότι αυτός δεν πρέπει να εκληφθεί ως διαδικασία συμφωνιών κορυφής, αλλά ως έγκαιρη προσπάθεια διαμόρφωσης όρων για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Όπως είπε, αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση. Αν, όμως, δεν λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση, διότι, όπως υπογράμμισε, η εξουσία δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό.

Ξεχωριστό τόνο έδωσε με την παρέμβασή του ο απερχόμενος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά και μίλησε με διάθεση παράδοσης σκυτάλης. Η ομιλία του λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα στην τρέχουσα φάση του κόμματος και στην επόμενη, λίγο πριν το συνέδριο περάσει στις επιμέρους ψηφοφορίες που θα καθορίσουν τις τελικές αποφάσεις και τις όποιες καταστατικές αλλαγές αργά το βράδυ.

Έτσι, η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε χωρίς τις μεγάλες εκρήξεις που αρκετοί ανέμεναν, αλλά με σαφή πολιτικά μηνύματα, εσωτερικές ισορροπίες σε εξέλιξη και μια συντονισμένη προσπάθεια να δοθεί στην παράταξη εικόνα ενότητας, έστω και πάνω σε λεπτές γραμμές συμβιβασμού.

