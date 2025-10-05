ΠΑΣΟΚ: Εφυγε από τη ζωή ιστορικό στέλεχος από την Κρήτη

Ο Γιώργος Πρασιανάκης εκτός από βουλευτής Χανίων, διετέλεσε και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΚ

ΠΑΣΟΚ: Εφυγε από τη ζωή ιστορικό στέλεχος από την Κρήτη
05 Οκτ. 2025 16:17
Pelop News

Βαθιά θλίψη στην κοινωνία των Χανίων η είδηση του θανάτου του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Πρασιανάκη, που «έφυγε» από τη ζωή σήμερα το πρωί.

Ο Γιώργος Πρασιανάκης γεννήθηκε το 1936 στη Χρυσαυγή Χανίων. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα και ακολούθησε μια σημαντική πολιτική διαδρομή, η οποία κορυφώθηκε με την εκλογή του ως βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1993.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ, καθώς και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΚ.

Εκτός από το κοινοβουλευτικό του έργο, ο Πρασιανάκης υπήρξε ενεργός στα τοπικά κοινωνικά δρώμενα των Χανίων, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής.

Την τελευταία χρονική περίοδο ζούσε στο χωριό του που τόσο αγάπησε, ενώ μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν πέρσι στην εκδήλωση στα Χανιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

ΠΑΣΟΚ: Εφυγε από τη ζωή ιστορικό στέλεχος από την Κρήτη

ΠΑΣΟΚ: Εφυγε από τη ζωή ιστορικό στέλεχος από την Κρήτη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:52 Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό μετά την ένταση με τη Λευκωσία
18:44 Πέθανε στα 93 του ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης
18:39  Οι γυναίκες του Ατρόμητου νίκησαν την Δόξα και άλωσαν τη Ζάκυνθο
18:36 Λαμία: Άγριο ξύλο με παρέες κοριτσιών στο κέντρο – Έσυραν κοπέλα
18:28 Θοδωρής Ελευθεριάδης (Συγγενής θύματος): «Δεν ζητάμε καμία καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη»
18:20 Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη: Έπεσε πάνω του καυτό τσάι
18:12 Η Αττική σε κίνδυνο: Μειωμένα κατά 60% τα αποθέματα νερού
18:06 Ηττες για Παναχαϊκή – Θύελλα, επιτέλους νίκη ο Παναιγιάλειος
18:04 Νέα φιλικά για τις γυναίκες της ΕΑΠ
17:56 Θετικό ντεμπούτο για τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα
17:48 Ιερά Οδός: «Για χιλιοστά γλύτωσα το μάτι μου» – Τι λέει το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι από τον 25χρονο διανομέα
17:40 Χανιά: Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση τουρίστα που λιποθύμησε σε δύσβατο μονοπάτι
17:32 Ενδοοικογενειακή βία: Ολο και πιο «βαρύ» το χέρι των Αχαιών – Δύο περιστατικά την ημέρα
17:24 Θανάσης Παπαδόπουλος: Η Γερμανία η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος προς την Ελλάδα
17:16 Οι αιώνια έφηβοι/απόφοιτοι 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών το γιόρτασαν ΦΩΤΟ
17:08 Κρίσιμα τραυματίας σε τροχαίο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου
16:55 Επιστρέφουν με ειδική πτήση οι 27 Ελληνες ακτιβιστές που φυλακίστηκαν από τους Ισραηλινούς
16:50 Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα στο α’ ημίχρονο των αγώνων
16:49 Αυτούς επέλεξε ο ΣΚΑΪ στη…θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
16:43 Δολοφονία Λυγγερίδη: Αποφυλακίστηκε βασικός κατηγορούμενος λόγω προθεσμίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ