ΠΑΣΟΚ: Εφυγε από τη ζωή ιστορικό στέλεχος από την Κρήτη

Βαθιά θλίψη στην κοινωνία των Χανίων η είδηση του θανάτου του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Πρασιανάκη, που «έφυγε» από τη ζωή σήμερα το πρωί.

Ο Γιώργος Πρασιανάκης γεννήθηκε το 1936 στη Χρυσαυγή Χανίων. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα και ακολούθησε μια σημαντική πολιτική διαδρομή, η οποία κορυφώθηκε με την εκλογή του ως βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1993.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ, καθώς και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΚ.

Εκτός από το κοινοβουλευτικό του έργο, ο Πρασιανάκης υπήρξε ενεργός στα τοπικά κοινωνικά δρώμενα των Χανίων, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής.

Την τελευταία χρονική περίοδο ζούσε στο χωριό του που τόσο αγάπησε, ενώ μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν πέρσι στην εκδήλωση στα Χανιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



