ΠΑΣΟΚ για δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ξεχνάμε τον φασισμό – Η δημοκρατία απαιτεί δικαιοσύνη χωρίς ατιμωρησία»

«Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες, τη βία, την τρομοκρατία. Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία και όσα έσπειρε η Χρυσή Αυγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, έξω από το Εφετείο, όπου διεξάγεται η δίκη της οργάνωσης.

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε από την πρώτη στιγμή αναλάβει πρωτοβουλίες και είχε στηρίξει νομοθετικές παρεμβάσεις για να αποτραπεί η επανεμφάνιση ενός τόσο επικίνδυνου μορφώματος στο πολιτικό σύστημα.

Όπως σημείωσε, «η δημοκρατία χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση. Η καρδιά της δημοκρατίας είναι η δικαιοσύνη και η αμερόληπτη απονομή της».

Εξέφρασε, τέλος, την προσδοκία ότι το δικαστήριο θα δώσει μια καθαρή απάντηση απέναντι στη βία, τη μισαλλοδοξία και τα φασιστικά φαινόμενα, «χωρίς ατιμωρησία και χωρίς περιθώρια επανάληψης τέτοιων απειλών για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή».

