ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση γεμίζει με “φέσια” την οικονομία»

Το ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση γεμίζει με "φέσια" την οικονομία»
19 Φεβ. 2026 9:33
Pelop News

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι, ενώ παρουσιάζει υπερπλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό, αφήνει να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και δικαιούχους επιστροφών φόρου, τα οποία ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Η κυβέρνηση γεμίζει με “φέσια” την οικονομία», το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι κάθε ευρώ που δεν καταβάλλεται έγκαιρα από το Δημόσιο δημιουργεί αλυσιδωτές πιέσεις σε όλη την οικονομική δραστηριότητα. Η έλλειψη ρευστότητας στερεί κεφάλαιο κίνησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθυστερεί μισθούς εργαζομένων και παγώνει επενδυτικά σχέδια.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει το ερώτημα: «Πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και ταυτόχρονα να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;». Ζητά από την κυβέρνηση σαφείς απαντήσεις για το φαινόμενο αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται ένα κράτος που τηρεί τις δεσμεύσεις του, εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του και στηρίζει έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα. Για το κόμμα, η αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και η ταχεία εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο κράτος, σύμμαχο του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
11:48 Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ