ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση γεμίζει με “φέσια” την οικονομία»

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι, ενώ παρουσιάζει υπερπλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό, αφήνει να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και δικαιούχους επιστροφών φόρου, τα οποία ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Η κυβέρνηση γεμίζει με “φέσια” την οικονομία», το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι κάθε ευρώ που δεν καταβάλλεται έγκαιρα από το Δημόσιο δημιουργεί αλυσιδωτές πιέσεις σε όλη την οικονομική δραστηριότητα. Η έλλειψη ρευστότητας στερεί κεφάλαιο κίνησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθυστερεί μισθούς εργαζομένων και παγώνει επενδυτικά σχέδια.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει το ερώτημα: «Πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και ταυτόχρονα να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;». Ζητά από την κυβέρνηση σαφείς απαντήσεις για το φαινόμενο αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται ένα κράτος που τηρεί τις δεσμεύσεις του, εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του και στηρίζει έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα. Για το κόμμα, η αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και η ταχεία εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο κράτος, σύμμαχο του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

