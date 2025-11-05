ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: «Απαξίωσε συνειδητά έναν φορέα κοινωνικής συνοχής»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι οδήγησε τα ΕΛΤΑ σε «αιφνίδιο θάνατο» χωρίς σχέδιο και χωρίς να διασφαλίσει τη συνέχεια της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

05 Νοέ. 2025 14:56
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «μετά τον ΟΣΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απέτυχε και στα ΕΛΤΑ», σημειώνοντας ότι η διαχείριση του ζητήματος αποδεικνύει την πλήρη απουσία σχεδίου για τη διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

«Η κυβέρνηση δεν ήρθε με ένα σχέδιο επαναπροσδιορισμού του ρόλου των ΕΛΤΑ ως φορέα κοινωνικής συνοχής και ψηφιακής διασύνδεσης. Έφερε αιφνίδιο θάνατο, στα μουλωχτά, και αποπειράθηκε με μία παραίτηση να κρύψει ευθύνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για συνειδητή απαξίωση των ΕΛΤΑ και για πολιτική απροθυμία ανάληψης ευθυνών από τη Νέα Δημοκρατία: «Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως η κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει την πολιτική και οικονομική ευθύνη. Ήξερε, και αυτό προκύπτει από παντού.»

Επιπλέον, επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ σε άλλες χώρες οι αντίστοιχες ταχυδρομικές υπηρεσίες προχώρησαν σε εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη logistics. «Η κυβέρνηση άφησε για ακόμη μία φορά τον χώρο μόνο στην ιδιωτική αγορά», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ζήτησε άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά των ΕΛΤΑ: «Υπάρχουν όλα τα παραδοτέα; Υπάρχουν αντίγραφα συμβάσεων προμηθειών; Έχουν γίνει εισηγήσεις και εκθέσεις έργου την τελευταία πενταετία;», διερωτήθηκε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η ταχυδρομική υπηρεσία είναι καθολικό δικαίωμα» και ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει σταθερές σχέσεις εργασίας και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, όπως εφαρμόστηκε σε άλλα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία.

«Η κυβέρνηση θα απολογηθεί», κατέληξε, ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, αναφερόμενος στην εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι ως δημάρχου Νέας Υόρκης, σημείωσε πως «οι ανατροπές είναι εφικτές, όταν μιλάς για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων».
