ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: «Φασιστική συμπεριφορά – Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον απομακρύνει τώρα»

Νέα πολιτική θύελλα ξέσπασε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά την άμεση απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις καταγγελίες για λεκτική και σωματική επίθεση σε μάρτυρα. Το κόμμα ανεβάζει τους τόνους, μιλώντας για ακροδεξιές πρακτικές και βαρύτατες πολιτικές ευθύνες.

ΠΑΣΟΚ - ΣΗΜΙΤΗΣ
19 Νοέ. 2025 14:20
Pelop News

Με σκληρή ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο τον εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριο Λαζαρίδη, κατηγορώντας τον για τραμπουκισμό σε μάρτυρα και καλώντας τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει άμεσα από τη θέση του. Το κόμμα της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «φασιστική συμπεριφορά» και αφήνει ευθείες αιχμές για κυβερνητική ανοχή.

«Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή», τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση για τα όσα συνέβησαν εντός της επιτροπής.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο κ. Λαζαρίδης «επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα επειδή δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του» και ότι «προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει». Σύμφωνα με το κόμμα, όταν οι απαντήσεις του μάρτυρα δεν τον ικανοποιούσαν, «επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντά του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο εισηγητής της ΝΔ «προφανώς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής», προσθέτοντας πως «νομίζει ότι βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος ακροδεξιάς αγέλης».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του». Με το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως «αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται αυτή τη φασιστική συμπεριφορά, επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

