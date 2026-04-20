ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: «Ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή πετούν λάσπη» – Καρφί και για τον νέο υφυπουργό Καββαδά

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιφάσεις, αποπροσανατολισμό και πολιτική λάσπης. Στο ίδιο κείμενο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφήνει αιχμές και για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά.

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: «Ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή πετούν λάσπη» – Καρφί και για τον νέο υφυπουργό Καββαδά
20 Απρ. 2026 14:34
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δίνοντας καθαρά πολιτικό χαρακτήρα στην αντιπαράθεση με το Μέγαρο Μαξίμου. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είτε δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις ίδιες της τις γραμμές είτε επιλέγει συνειδητά να δημιουργεί σύγχυση και να ρίχνει λάσπη για να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα ουσιώδη.

Στο επίκεντρο της απάντησης του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε πρώτα απ’ όλα ο χειρισμός της υπόθεσης Λαζαρίδη. Η αξιωματική αντιπολίτευση αντιπαραβάλλει τη σημερινή τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία η παραίτηση του πρώην υφυπουργού ήταν «αναπόφευκτη εξέλιξη», με την προηγούμενη κυβερνητική γραμμή που έκανε λόγο για «ανθρωποφαγία». Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, την ασυνέπεια της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Το δεύτερο μέτωπο που ανοίγει το ΠΑΣΟΚ αφορά τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συγχέει σκόπιμα τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας με την αναστολή κομματικής ιδιότητας, επιμένοντας ότι η ίδια η στάση του κ. Παναγόπουλου είχε κινηθεί σε διαφορετική βάση. Παράλληλα, καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία επιλεκτική ευαισθησία ως προς τις διαρροές, υποστηρίζοντας ότι τώρα ενοχλείται από τις πληροφορίες που αφορούν ελεγχόμενους βουλευτές της, ενώ στο παρελθόν δεν είχε δείξει αντίστοιχη ενόχληση σε άλλες περιπτώσεις.

Η πιο αιχμηρή, όμως, αναφορά του ΠΑΣΟΚ ήρθε στο υστερόγραφο της ανακοίνωσής του και αφορούσε τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Καββαδά. Το κόμμα θέτει ευθέως ερώτημα για το πώς, σύμφωνα με το δημοσιευμένο βιογραφικό του, υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία από το 1983 έως το 2006 και ταυτόχρονα από το 1987 είχε δημιουργήσει επιχείρηση εμπορίας ποτών, σημειώνοντας ότι στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επιτρέπεται παράλληλη άσκηση επαγγέλματος ή συμμετοχή σε εταιρείες. Η αιχμή αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ονόματός του ως αντικαταστάτη του Μακάριου Λαζαρίδη στο υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πολιτικό ενδιαφέρον ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο Αθανάσιος Καββαδάς παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως η άμεση απάντηση στην παραίτηση Λαζαρίδη, με τον Παύλο Μαρινάκη να ανακοινώνει επισήμως την τοποθέτησή του κατά τη σημερινή ενημέρωση. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει τον κυβερνητικό ανασχηματισμό ανάγκης σε νέο πεδίο πίεσης, αμφισβητώντας ήδη από την πρώτη ημέρα το προφίλ και τα στοιχεία του νέου υφυπουργού.

Στην ουσία, η σημερινή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίζεται σε ένα σχόλιο για τη ρητορική του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επιχειρεί να χτίσει μια συνολικότερη γραμμή επίθεσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας την υπόθεση Λαζαρίδη, τις κυβερνητικές αντιφάσεις και την επιλογή Καββαδά σε ένα ενιαίο αφήγημα περί προχειρότητας, πολιτικής κάλυψης και αποπροσανατολισμού. Και αυτό δείχνει ότι η σύγκρουση γύρω από τον κυβερνητικό χειρισμό της επικαιρότητας δεν κλείνει εδώ, αλλά μάλλον ανοίγει νέο κύκλο.

