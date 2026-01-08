ΠΑΣΟΚ: Καταψηφίζει το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Επίθεση στην κυβέρνηση για αγρότες

Το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που εξετάζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη. Το σχέδιο νόμου, όπως υποστηρίζουν, διαταράσσει τη βαθμολογική και μισθολογική πορεία των στρατιωτικών, ανατρέπει μακροπρόθεσμες επιλογές ζωής χιλιάδων στελεχών και υπονομεύει την ενότητα και το φρόνημα των μονάδων. Στη συζήτηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αναφερθεί εκτενώς σε εθνικά ζητήματα, την ασφάλεια της χώρας, το Διεθνές Δίκαιο και τη διαχείριση του πρωτογενούς τομέα.

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζοντάς το ελλιπές θεσμικά, συνταγματικά, διαδικαστικά και ουσιαστικά. Κάλεσε την κυβέρνηση να επανέλθει με ολοκληρωμένο πλαίσιο που να ενισχύει πραγματικά την εξέλιξη, την κατάρτιση και τις αμοιβές των στελεχών.

Εστιάζοντας στην ουσία, ο κ. Κατρίνης επέκρινε τις έκτακτες κρίσεις και προαγωγές ανεξάρτητα από χρονικά όρια, που δημιουργούν μόνιμη αβεβαιότητα στο στράτευμα. Σημείωσε ότι ίδιοι βαθμοί αξιολογούνται από διαφορετικά συμβούλια, ενώ για ανώτατους αξιωματικούς ισχύουν ξεχωριστά όργανα σε τακτικές και έκτακτες διαδικασίες, οδηγώντας σε σύγχυση και έλλειψη ξεκάθαρης ιεραρχίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους υπαξιωματικούς, επισημαίνοντας την υποβάθμισή τους από τη φοίτηση, με αποζημίωση 24% του βασικού μισθού για μαθητές ΑΣΜΥ έναντι 50% για ΑΣΕΙ, ενώ φέτος οι μισές θέσεις στις σχολές υπαξιωματικών έμειναν κενές. Η εξέλιξη πλέον εξαρτάται από δημοσιονομικούς παράγοντες και όχι από υπηρεσιακά κριτήρια, ενώ καταργούνται έξι βαθμοί χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις για τους εν ενεργεία.

Στο μισθολογικό κομμάτι, ο κ. Κατρίνης ανέφερε ότι οι διαφημιζόμενες αυξήσεις 13-24% δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, καθώς τα στελέχη μιλούν για 4-8% και όχι σε όλους. Παρέθεσε παράδειγμα σειράς ΑΣΣΥ 2011 με καθαρή αύξηση 1,82 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδοχές από τις τρέχουσες.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα

Η κυβέρνηση προσπάθησε ξανά να παρουσιάσει στους αγρότες παλιά μέτρα, καθυστερούμενες πληρωμές και λογιστικά τρικ ως νέα στήριξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά σε πληρωμές άμεσων ενισχύσεων, ενώ η ανακατανομή 160 εκατ. ευρώ ως «νέες πληρωμές» θεωρείται πρόκληση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις για την πολιτική ευθύνη των εκατοντάδων εκατομμυρίων που αφαιρέθηκαν από το αγροτικό εισόδημα.

Κατά τη συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγών Λαϊκών Αγορών, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προωθεί την πόλωση, αγνοώντας προβλήματα όπως το κόστος παραγωγής και το χάσμα τιμών από το χωράφι στο ράφι.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία πλήρως, όριο 0,07 €/kWh για ηλεκτρικό ρεύμα για πέντε χρόνια και μείωση παγίου στα 5 ευρώ μηνιαίως. «Οι αγρότες δεν πείθονται από εξαγγελίες… Η πραγματικότητα αλλάζει μόνο με καθαρές επιλογές και σεβασμό στον κόπο τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στάση αναμονής για το κόμμα Καρυστιανού

Στο ΠΑΣΟΚ τηρούν χαμηλούς τόνους και αναμονή για το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά τους ψηφοφόρους τους, αλλά άλλες ομάδες. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς στους «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΥΣ» δήλωσε ότι η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά, ενώ αντίπαλος είναι η ΝΔ και τα κοινωνικά προβλήματα. Θεωρούν ότι θα επικρατήσει λογική αισιοδοξίας, όχι τιμωρίας. Η κ. Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται στην κεντροαριστερά. Πήρε αποστάσεις από τη δαιμονοποίησή της, ενώ σημείωσε ότι λογικά η ΝΔ της επιτίθεται, καθώς αγγίζει το μαλακό υπογάστριό της.

